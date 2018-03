Desde UDOCBA, advirtieron: "Nos ponen contra la pared y nos obligan a ir al paro"

El Secretario General de UDOCBA, Miguel Díaz, advirtió que el gremio seguramente decidirá hoy en plenario de secretarios generales una medida de fuerza ante el estancamiento en las negociaciones salariales. "Nos ponen contra la pared y nos obligan a ir al paro", sostuvo.



La medida es reclamada por las asambleas de delegados que se realizaron en todos los distritos y será consensuada con el resto de los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), según adelantó.



"Fuimos a tres reuniones paritarias salariales (no nueve como dice el Gobierno), y recibimos idéntica propuesta. Con una inflación galopante, no ofrecen cláusula gatillo, que es una garantía para no perder salario. Ya la dieron Tucumán, Santa Fe y Córdoba. ¿La provincia de Buenos Aires no lo puede hacer?", preguntó en declaraciones radiales.



El dirigente resaltó que la provincia de Buenos Aires "cuenta con fondos más que suficientes" para hacer frente a un aumento que "haga a los docentes salir de la línea de pobreza".



Con respecto al denominado "premio por presentismo", Diaz aseguró que "los docentes somos personas como cualquier otra: nos enfermamos, nos casamos, estudiamos, cuidamos parientes enfermos". "El presentismo no conforma salario y no corresponde su tratamiento en la Paritaria Salarial", subraya el comunicado que figura en la página web del gremio.



UDOCBA responsabiliza al Gobierno Provincial por haber demorado la convocatoria a paritarias, y por la ausencia de una propuesta superadora. El reclamo del gremio se basa en tres ejes: una urgente recomposición salarial, el blanqueo de sumas en negro y la aplicación de cláusula gatillo para garantizar el ajuste automático del salario de acuerdo a la escalada inflacionaria.