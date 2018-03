Dólar comenzó marzo sin sobresaltos: subió sólo dos centavos a $ 20,44

El dólar rebotó en el inicio del mes y subió dos centavos este jueves a $ 20,44 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el mercado mayorista de bancos, la divisa subió cuatro centavos a $ 20,18 sin la habitual interferencia que generan las compensaciones propias de fin de mes. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 20,15 vendedor para la transferencia y el billete a $ 20,40.



Los máximos de la jornada se anotaron a media mañana en los $ 20,195 cuando el empuje de los pedidos de compra se hizo sentir con mayor intensidad. La oferta de dólares, luego, equilibró la ecuación durante el resto de la sesión, estabilizando los valores en un nivel inferior al de máximo inicial hasta que una mayor afluencia de ventas presionó una baja que le permitió tocar mínimos en los $ 20,155. Ya sobre el cierre los valores tuvieron una pequeña reacción que los acomodó algo por encima del registro de ayer.



Marzo comenzó con un leve repunte de la cotización que, sin lograr los máximos históricos de comienzos de esta semana, alcanzó para mantener su valor siempre por encima de los $ 20. El volumen operado cayó un 9% a u$s 835 millones.



"La primera rueda del mes transcurrió en un escenario de relativa estabilidad y con un desarrollo que por momentos reflejó cierto equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas. El tipo de cambio parece haber encontrado un nuevo nivel donde moverse con cierta fluidez, ya decididamente ubicado con un nuevo piso que tiende a aproximarse a los máximos del año", indicaron desde PR Corredores de Cambio.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 227 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para liquidar el viernes y el lunes próximo. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 20 días a 26,5% TNA y la de 265 días al 25,05% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 560 millones, más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,535 con una tasa implícita de 23,2% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,665 a una tasa del 22,66 % TNA.



En la plaza paralela, a su vez, el blue subió cinco centavos a $ 20,40 y terminó por debajo del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 12 centavos a $ 20,28.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 56 millones hasta los u$s 61.452 millones.