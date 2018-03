Advierten que el crecimiento de la economía "es insostenible" con nivel actual de inversiones

El crecimiento sustentable de la economía en el corto plazo es insostenible con los niveles de inversión en torno al 15% del PBI. Así lo indicó la consultora Invenómica luego de que el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciara que el PBI se expandió un 2,8% en 2017.



"Atraer inversiones ha sido uno de los ejes más importantes de la política económica del gobierno y los funcionarios no pierden oportunidad alguna para fomentarla. Las reiteradas giras en el exterior tienen un fuerte foco en destacar los cambios realizados en la economía desde diciembre de 2015 en adelante. Sin embargo, los inversores aún perciben que la rentabilidad no es la esperada respecto al riesgo, y la lluvia de dólares es aún un anhelo", se resalta en el informe.



Añade que "la inversión es clave para acelerar el crecimiento de la economía y la Argentina necesita imperiosamente de un mayor nivel de ingresos. De acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, en el periodo 1998-2017 la Argentina registra (con excepción de Paraguay) la tasa de inversión en relación al PBI más baja de América Latina con un 16,8%. Esto se traduce en el menor crecimiento (anualizado) del período en la región con tan sólo el 1,9%".



Invenómica puntualizó que "de acuerdo a las últimas cifras disponibles del INDEC, al tercer trimestre de 2017 la inversión apenas representa el 15% del PBI estimado en precios corrientes, tasa similar a la registrada en el 2016".



Concluyó que "para poder crecer a 'tasas chinas' -del orden del 6 ó 7% anual- esta relación debería ser no menos del 25%, es decir, aún faltan 10 puntos porcentuales equivalente a u$s 56.000 millones respecto a los niveles actuales. Mientras que para alcanzar un crecimiento sustentable en torno al 3%, la relación Inversión-PBI debería ser del 20%, precisamente el promedio de América Latina en los últimos 20 años y equivalente a un nivel de inversión de u$s 100.000 millones anuales (respecto a los niveles actuales faltarían unos u$s 26.000 millones).