Discurso de Macri: entre el descontento de la oposición y el aval de los propios

Finalizado el discurso de Mauricio Macri en la Apertura de las 136 Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación los legisladores brindaron su opinión sobre el rumbo trazado por el mandatario en sus casi 40 minutos de alocución.



En diálogo con ámbito.com desde el Salón de los Pasos Perdidos, el diputado del FpV, Daniel Filmus, sostuvo: "El discurso del Presidente fue realmente preocupante. El primer paso para resolver los problemas es reconocerlos y Macri no reconoció ninguno de los problemas que tienen los argentinos y por los cuales expresan su descontento todos los días en la calle".



Y pasó a enumerar: "No tocó Ciencia y Tecnología que es uno de los temas centrales para la Argentina, al mismo tiempo que están expulsando a 250 personas del INTI. En Educación, habló de 3000 escuelas cuando en el país hay 40.000 y estamos en conflicto docente en prácticamente todas las provincias. Habló de educación sexual cuando el año pasado se bajó el Programa Nacional de Educación sexual y pidió generar igualdad educativa cuando se destruyó el Fondo Salarial Docente".



Para la legisladora del Frente de izquierda y de los Trabajadores, Romina del Plá, el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa estuvo "muy vacío de contenido".



"Intentó colocar como progresistas cuestiones que en realidad ocultan la verdadera situación como el déficit comercial enorme y el endeudamiento que están llevando a una situación muy difícil al país. No colocó ninguna alternativa para el conjunto de la población y defendió todas las medidas de ataque a los trabajadores", explicó.



En contrapartida, para el diputado oficialista Eduardo Amadeo, el Presidente "dio una línea de trabajo muy densa, muy interesante". "Hay de todo para todos los gustos. Me gustó la diversidad y la profundidad de los temas que tocó como la reforma judicial, las propuestas para educación, las iniciativas en salud y el programa de embarazo adolescente", describió.



Además, destacó que en materia económica, Macri "puso mucho énfasis en el tema de la inversión". "Nos pidió que terminemos de aprobar la ley de financiamiento productivo, y lo que hizo fue mostrar el optimismo que tiene sobre el funcionamiento de la economía, cuyos datos de los últimos dos meses son muy positivos", continuó. "A mí la frase que más me gustó fue 'la base ya la hemos construido, ahora vamos al crecimiento sostenido'".



A su turno, la legisladora del Frente Renovador, Mirta Tundis, señaló que Macri se refirió a un "país que no es Argentina". "No era el discurso que estábamos esperando. Habló de informatizar, de llegar o mejorar otra vez las redes, pero no habla de la pobreza, de los niños, del crecimiento poblacional. Seguimos teniendo casi un 30% de pobres en nuestro país. A esos pobres, qué informática les va a llegar", ironizó.



Además, mostró su enojo porque el mandatario no hizo mención a los jubilados, luego de la aprobación de la polémica reforma previsional de diciembre. "Evitó hablar de los jubilados porque no iba a reconocer que entre el aumento de marzo y de junio va a estar por debajo de la inflación, cosa que el Gobierno prometió que siempre iba a estar por encima de la inflación. No cumplió, por eso es que no le dedicó ninguna frase", sentenció.



"No sé de qué país habló porque la inflación sigue subiendo, el peso sigue bajando y no saben qué ritmo económico tomar", concluyó la diputada.