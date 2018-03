Vidal pidió a docentes no tomar a los chicos de "rehenes" y denunció licencias truchas

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, abrió un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense e hizo un repaso por los logros de su gestión durante el 2017 y por lo objetivos de este año, haciendo foco en la puja salarial con los gremios docentes, a quienes advirtió: "No puede haber una fecha límite para negociar".



En tono combativo, la mandataria provincial aseguró que "no se puede tener a los chicos de rehenes" y fustigó a los sindicatos por no haber logrado un acuerdo en la discusión paritaria: "Los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite que sea el día del comienzo de las clases. Dialogamos con 36 gremios estatales de la provincia y ninguno, además de ellos, tiene fecha límite".



"Tenemos que ponernos de acuerdo en la reforma profunda que necesita nuestro sistema educativo, no podemos seguir dialogando sobre qué es mejor para los chicos o con una fecha límite porque pone de rehenes a los alumnos", lanzó.



Sin embargo, tendió un puente con los docentes al asegurar que "si tienen dudas si la inflación va a ser mejor a lo que estamos ofreciendo, vamos a encontrar mecanismos para equiparar el salario a la inflación". "Claro que tenemos que dialogar pero con la prioridad de que el centro del debate son nuestros alumnos, son ellos lo más importante", destacó.



"Los salarios docentes equipararon la inflación en los dos años. El año pasado tras 17 días de paro los docentes cobraron un 25% de aumento igual que los trabajadores de la provincia que no hicieron paro", dijo ante los aplausos fervorosos de los legisladores de su partido.



En este sentido, afirmó que los problemas "no se resuelven rechazando las evaluaciones porque no sirve negar la realidad" y que tampoco se resuelven "poniendo docentes sin título porque hay docentes con título y sin trabajo".



"Sé que los docentes se merecen ganar mucho mejor pero también sé que mientras todo de lo mismo eso no va a pasar. Eso es lo primero que le enseñamos a nuestros hijos, que no todo da lo mismo", explicó.



Por otra parte, Vidal agradeció a los intendentes porque "sin importar el color político lograron realizar obras en conjunto en los 135 municipios de la Provincia". Asimismo, dedicó parte de su discurso a criticar a la gestión de su antecesor, Daniel Scioli, y aseguró que se están realizando "cambios que no se hicieron en los últimos quince años".