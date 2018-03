La Zona Franca Santafesina sumará nueva empresa con una inversión de $250 M

Con una inversión cercana a los $250 millones, una nueva empresa de reparaciones navales de PTP Group se instalará en la Zona Franca Santafesina en el predio ubicado sobre la ribera de Villa Constitución. Así lo confirmó Guillermo Misiano, titular de la firma y del concesionario Zofravilla SA.



Misiano señaló que "históricamente, todo lo que eran reparaciones de la flota de la Hidrovía Paraná- Paraguay se hacía en Argentina. Con el paso del tiempo, las complicaciones económicas, impositivas y restricciones cambiarias, los astilleros se fueron del país y se instalaron a la vera del Río Paraguay".



De esta forma, la ventaja de la ubicación es que al estar sobre el Río Paraná "no lo afectan las contingencias impositivas, cambiarias ni aduaneras, lo cual permite recuperar ese mercado de exportación de servicios. Podemos salir a competir en mejores condiciones con los astilleros brasileros y paraguayos".



Desde PTP Group señalaron que con la habilitación, que aún no fue confirmada, se generarán más de 200 puestos de trabajo en forma directa. "Se hará un varadero flotante, que permitiría traer todo por el río y empezar a trabajar sobre la costa. Luego sí habrá que hacer alguna inversión", informaron.



Previamente, la Provincia deberá concretar la reubicación de nueve familias que se encuentran asentadas sobre la barranca. Una de los gestores de la iniciativa es la Cámara Santafesina de la Industria Naval, que con Miguel Álvarez a la cabeza, agrupó a las empresas del sector para que se metan en el proyecto, que ahora avanza contrarreloj.



"Estamos apurados porque el acuerdo se firmó en agosto, y como viene demorado, quienes tienen la idea de instalar el dique flotante están barajando la idea de irse a Posadas (Misiones); por lo que estamos hablando con la Ministra Ciciliani (de Producción) para apurar los tiempos sin perder seguridad jurídica ni hacer nada desprolijo", sostuvo Álvarez.



La instalación de la empresa es un primer paso de un despliegue agresivo que Zofravilla planea hacia el río. Ya se encuentra gestionando los permisos ambientales para construir un muelle oceánico para explotar fuertemente las ventajas estratégicas de la Hidrovía. "La Zona Franca sin puerto no sirve", detalla Misiano.