Trump, desafiante, dice que las guerras comerciales son "buenas y fáciles de ganar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", un día después de anunciar fuertes aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio.





When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don't trade anymore-we win big. It's easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de marzo de 2018

We must protect our country and our workers. Our steel industry is in bad shape. IF YOU DON'T HAVE STEEL, YOU DON'T HAVE A COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de marzo de 2018