Bergman dio detalles sobre el nuevo parque nacional en Campo de Mayo

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio detalles sobre el proyecto para constituir un parque nacional en terrenos de Campo de Mayo, anunciado por el presidente Mauricio Macri en su discurso con el que dio inicio a las sesiones legislativas en el Congreso.



"Lo que se anunció es una especie de nueva modalidad de reservas y parque para poder tener un uso sustentable, para que los vecinos puedan tener a corta distancia la posibilidad de conectar con la naturaleza", sostuvo en declaraciones a FM Delta.



El funcionario agregó que "es un sistema interconectado en entornos urbanos, ya tenemos uno de la reserva de Otamendi, después en la zona de Campana, también trabajamos en el Delta, el Parque Iraola, y Campo de Mayo sumará un centro de entre 3.000 y 4.000 hectáreas que van a ser parte del proyecto".



Dijo que la noticia le generó "muchísimo entusiasmo" y celebró que Macri haya planteado "duplicar la superficie de tierras y parques nacionales".



"No va a ser un parque nacional tradicional, no es una plaza tampoco, es para el uso de los vecinos y para que lo usemos para educación ambiental", aclaró en diálogo con el programa "Wake Up".



Bergman pidió "cuidar el ambiente y tener un desarrollo sustentable, y tener la posibilidad de una mejor calidad de vida".



Sobre la situación general del país, opinó que "esto lleva un tiempo más largo, se están llevando a cabo cambios estructurales pero sabemos que las bases son sólidas. Uno se pasa meses viendo el pozo de un edificio y sabe que sin cimientos sólidos no se puede construir".



"Hay que hacer lo que hay que hacer, los argentinos decidieron el cambio y desde ya nadie desconoce las dificultades", concluyó.



La iniciativa oficial fue anunciada por el presidente Mauricio Macri durante la inauguración del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso, en la que aseguró que "será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo".



En total serían 343.000 hectáreas las nuevas áreas terrestres protegidas y 100.000 kilómetros la superficie de los ecosistemas marinos que, aunque son cifras estimativas ya que resta definir la dimensiones, significaría aumenta poco más del 2 por ciento las áreas preservadas del país.



Actualmente, Argentina cuenta con 46 áreas protegidas -34 parques nacionales, tres parques interjurisdiccionales y nueve reservas y monumentos naturales- que suman 4.441.808 hectáreas y representan el 1,7 por ciento del territorio nacional.



Campo de Mayo tiene una superficie total de 8.000 hectáreas y está situado a 30 kilómetros del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los límites de los partidos de Tigre, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero y Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.



El área fue creada en 1901 por el entonces presidente Julio A. Roca, con la idea de destinarlo a la práctica de instrucción militar con armas combinadas, así como para el ejercicio y desarrollo de aptitudes de jefes y oficiales.



Actualmente funcionan en sus instalaciones el Comando de Institutos Militares y las Escuelas de las armas de Caballería; de Infantería; de Comunicaciones; de Artillería, entre otros organismos castrenses.



También funciona la prisión militar donde cumplen condena uniformados juzgados por violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, Bergman aclaró que "la Secretaría de Derechos Humanos también va a ser parte de la mesa de trabajo, y las instalaciones que estén comprometidas con los derechos humanos no serán tocadas".