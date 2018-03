El dólar trepó 10 centavos a $ 20,54 y marcó un nuevo récord

El dólar cerró en alza por segunda jornada consecutiva al avanzar diez centavos este viernes a su máximo histórico de $ 20,54 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



De esta forma, el billete minorista acumuló durante la semana un ascenso de 26 centavos.



En el mercado mayorista de bancos, la divisa aumentó 14 centavos al precio inédito de $ 20,32, con gran demanda por cobertura impulsada por el ruido financiero internacional, luego de que el presidente de EEUU, Donald Tump, impusiera aranceles a la importación de acero y alumino.



El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 663,5 millones.



Los mínimos se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 20,16, un registro que fue rápidamente desplazado hacia arriba por la presión ejercida por las órdenes de compra. Por algunos momentos los valores se estabilizaron en un rango comprendido entre los $ 20,22/20,24, indicando una paridad relativa pero sin mostrar signos de un repliegue de la cotización.



Pero los pedidos de compra se intensificaron en el último tramo de la jornada y elevaron la cotización en forma sostenida hasta tocar máximos en los $ 20,32 en los momentos cercanos al cierre de las operaciones.



El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 20,27 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 20,50 vendedor.



En la semana que finaliza, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de 32 centavos respecto de los valores del viernes pasado.



La situación de las principales plazas del mundo se replicaron en el plano local y estimularon un cambio de portafolio de los inversores, que claramente optaron por cubrirse con una moneda que asume el papel de refugio de calidad.



"La incertidumbre y los ruidos financieros internacionales tuvieron influencia en el desarrollo de las operaciones justificando un aumento de la demanda que potenció la suba del dólar llevándolo a un nuevo récord desde la salida de la convertibilidad", explicaron desde PR Corredores de Cambio.



Pero a su vez, "se notó la falta de oferta de los participantes del mercado, y no era de extrañar que aumentara la demanda, ante el clima financiero enrarecido, bajando 20% el volumen negociado", describió otro operador.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,50 % TNA, y en "swaps" cambiarios se pactaron 198 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el día de lunes y martes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 19 días a 26,40 % TNA, y la de 264 días al 25,05 % TNA.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 464 millones, de los cuales más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,61, con una tasa implícita de 21,11% TNA y el plazo más largo fue julio, que cerró a $ 22,1600 a una tasa del 22,54 % TNA. Los plazos subieron en promedio once centavos, acompañando la suba del spot, que se aceleró sobre el final.



En la plaza paralela, a su vez, el blue aumentó 10 centavos a $ 20,50 (en la semana ascendió 15 centavos), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 15 centavos a $ 20,43, con lo que en los últimos cinco días avanzó un 40%.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 316 millones hasta los u$s 61.766 millones.