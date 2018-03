¿Quién es Leandro Cuccioli, el nuevo titular de la AFIP?

El actual Secretario de Servicios Financieros, Leandro Cuccioli, reemplazará a Alberto Abad en la AFIP desde fines de marzo. Se trata de un hombre que viene del sector privado y es del riñón el ministro de Finanzas, Luis Caputo.



Cuccioli es ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un Master in Business Administration (MBA) por la Stanford Graduate School of Business.



Antes llegar a la secretaría de servicios financieros, entre julio de 2016 y febrero de 2017 fue Coordinador de Políticas Públicas en la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Presidencia de la Nación.



En el ámbito privado, comenzó su carrera en Strat Consulting en el año 2000 asesorando clientes privados y estatales en Argentina, Brasil y Chile en temas estratégicos en los sectores de gas natural, electricidad y servicios postales. Entre el año 2006 y 2008, prosiguió su carrera en la petrolera BP al mando del negocio de energía eólica en China.



Entre 2008 y 2016, se desempeñó en el área de private equity de The Capital Group basado en Londres cubriendo América Latina e invirtiendo y dirigiendo compañías en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.