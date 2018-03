Los motivos detrás de la renuncia de Abad

Alberto Abad dejará de conducir la AFIP hacia fin de marzo. Se irá con la satisfacción de una recaudación que en febrero superó holgadamente las expectativas oficiales. Cuando termine el mes en curso, Abad renunciará por segunda vez su cargo al frente del organismo recaudador y pasará la posta a Leandro Cuccioli, actual Secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas que dirige Luis "Toto" Caputo.



En fuentes de la Casa Rosada explican que el cambio es "generacional" y que responde a que Abad - "después de más de 35 años de servicio público" (esto último según reza un comunicado de la Presidencia), "ya cumplió acabadamente su función". La apuesta oficial es "aggiornar" y modernizar el ente recaudador.



Sin embargo, en otras fuentes, también oficiales, comentan que hay otros matices. Al respecto, se recuerda que Abad es un hombre de fuerte personalidad, que fue puesto por el presidente Mauricio Macri, y que operó con independencia en el manejo de la AFIP. Esta "autonomía", aseguran, provocó más de un roce con funcionarios como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



En esto contexto es que desde hace semanas, y naturalmente con la mayor reserva, se venía discutiendo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete el reemplazo de Abad. Particularmente, el viceministro Gustavo Lopetegui fue el encargado de buscar reemplazante para este crítico puesto, ya que se trata del organismo que asegura los ingresos del Estado Nacional. En este ámbito se dice que, cuando se le comentó a Macri el nombre de Cuccioli, el primer mandatario "no dudó en elegirlo".



Dicho sea paso, y en tren de señalar discrepancias, en medios de Palacio de Hacienda se comenta que "el ministro Dujovne tampoco se lleva bien con (Jorge) Todesca", titular del INDEC.



El reemplazante, Leandro Cuccioli, es considerado "un capo" y muy estimado en la Casa Rosada. Su formación académica es la de Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un Master in Business Administration (MBA) por la Stanford Graduate School of Business. Cabe resaltar que entre julio de 2016 y febrero de 2017, fue Coordinador de Políticas Públicas en la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Presidencia de la Nación.



Entre 2008 y 2016, se desempeñó en el área de private equity de The Capital Group basado en Londres cubriendo América Latina e invirtiendo y dirigiendo compañías en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.



Por el momento en el Ministerio de Finanzas no tienen definido el reemplazo de Cuccioli al tiempo que admiten que "no será tarea fácil".