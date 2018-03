Para trabajadores de la AFIP, Abad estaba "desgastado por su incorformismo"

El secretario general de la Unión del personal superior de la AFIP (Upsafip) sostuvo este viernes que la salida de Alberto Abad del organismo se debió a que "estaba evidentemente desgastado por su inconformismo respecto a las decisiones del gobierno".



"No avaló la moratoria, no avaló el blanqueo, se opuso al salvataje de OCA y del Grupo los Cedros", enumeró.



"Desarmó la dirección general que se ocupaba de combatir de trabajo no registrado y no se mostró eficaz en el resguardo de los datos secretos de los contribuyentes que habían confiado en la AFIP para blanquear sus capitales, era una crónica de una muerte anunciada, ya cumplió su ciclo", agregó.



Además, expresó su deseo de que su reemplazante Leandro Cuccioli "se oriente hacia una AFIP del siglo XXI con mayores recursos, tecnología, y herramientas".



"Sabemos que es un hombre técnicamente solvente y con suficiente capacidad para ejercer la función, los jefes de AFIP esperamos que cambie el timón del ajuste del principal órgano recaudador del pais", señaló Estevez (h), sobre el flamante titular.