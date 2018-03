Urtubey sobre unidad PJ: "No sirve amontonarnos si no sabemos qué queremos hacer"

Mendoza (enviado especial).- En la previa de los festejos de la Vendimia en Mendoza, el gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, dialogó con medios nacionales y se mostró reticente a una unidad del PJ si antes "el partido no logra coincidir desde lo programático".



"Más que amontonarnos tenemos que decidir qué hacer", manifestó en un hotel céntrico mendocino antes de una reunión con el mandatario local, el radical Alfredo Cornejo. "Es como en un partido de fútbol: vas perdiendo 2-0, te desordenás y perdés 10-0. En política 1+1+1 no es 3, puede ser -1", señaló.



Para el salteño el desafío del PJ es trabajar "para una reconstrucción y plantear una alternativa superadora que no caiga en la dialéctica pasado vs futuro". De buen humor y entre elogios a los vinos de altura salteños ("venir a hablar de vinos salteño a Mendoza, qué estoy haciendo", dijo), Urtubey planteó que el peronismo "debe salir de la receta tradicional". "Así ganamos en otra época. O nos adecuamos o somos boleta", señaló. Y pidió una unidad del partido "con la sociedad antes que entre dirigentes".



Asimismo, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de políticas para el desarrollo de las economías regionales, en especial para el norte. "Me hubiese gustado escuchar un párrafo de ese problema en el discurso del presidente", explicó en relación a la apertura de sesiones ordinarias que encabezó Mauricio Macri.



Pidió compensaciones para ganar competitividad y cuestionó la falta de inversiones en las regiones alejadas del puerto. Respecto a ese punto, apuntó a la renta financiera: "No hay actividad productiva que dé más rentabilidad que la especulación financiera".



"Le puede ir bien al Gobierno, pero ya pasó la mitad de la gestión", afirmó el gobernador, aunque cree que si no se corrige el déficit, la balanza comercial y no se da incentivos a la producción "no va a caminar".



En otro orden, rescató el inicio del debate sobre la despenalización del aborto, si bien confirmó su posición contraria aunque aseguró que no la trasladará a los legisladores que representan a la provincia. "¿El Presidente habilitó el debate? ¿Desde cuándo un Presidente habilita debates?", cuestionó sobre los dichos de Macri en el Congreso.



También tomó postura sobre el polémico cobro a extranjeros del servicio de Salud: "Nunca le vamos a cobrar a un ciudadano. Me hace ruido, somos un país de inmigrantes". Al tiempo que evaluó que el impacto no es significativo y que está trabajando en un convenio con la localidad boliviana de Tarija, limítrofe con Salta. Además resaltó que el sector público debe trabajar para facturar al sector privado, en especial a obras sociales y prepagas.