Seis muertos por un derrumbe en Santa Teresita

Seis obreros murieron este viernes al derrumbarse la losa de una obra en construcción en Santa Teresita, mientras que los rescatistas continuaban la búsqueda entre los escombros hasta agotar las posibilidades de encontrar más víctimas, informó el director de Defensa Civil del partido de la Costa, Augusto Giachetti.



El hecho ocurrió a las 13, cuando una losa de unos 20 por 30 metros se derrumbó mientras los obreros intentaban llenar el encofrado de lo que iba a ser un Espacio Multicultural, situado en la avenida Costanera y 43 de Santa Teresita.



Giachetti confirmó a Télam que a las 22.45 se estaba extrayendo de los escombros el sexto cuerpo de uno de los operarios que trabajaban en la obra, mientras que el quinto había sido encontrado también por la brigada de canes una hora antes.



El funcionario agregó que los familiares de los obreros estaban en el lugar, "alejados y contenidos por personal de Defensa Civil y de atención psicológica" y que aún no se puede confirmar la identidad de los fallecidos porque resta hacer los "reconocimientos".



"No tenemos certeza de la cantidad de obreros que estaban trabajando, ya que siempre pudo haber venido alguien a visitar la obra y eso no está en un listado", destacó Giachetti.



En tanto, otros seis operarios fueron rescatados con vida y dados de alta, detalló el director.



Giachetti especuló que "puede haber habido arquitectos, personas que se hayan acercado a ver la obra y hasta amigos de los propios operarios que no estaban en ningún listado. Hay que remover absolutamente todo hasta tener un cien por ciento de certeza de que no haya quedado nadie".



La obra había comenzado en julio del año pasado, luego de que la empresa Grupo Perfil ganara la licitación para construirla en mayo del 2017.



Los trabajos estaban destinados a edificar un Espacio Multicultural que ocupaba casi toda una manzana, financiado parte por la provincia de Buenos Aires y parte por el municipio.



Más de cien rescatistas, entre los que están los cuarteles de bomberos de todo el Partido de la Costa, participaban del operativo, junto a grupos de canes, ambulancias y hasta un helipuerto móvil que fue montado en la ruta 11 y calle 41 para poder trasladar rápidamente en caso de hallar a un obrero con vida.



Asimismo, personal médico de este municipio y partidos vecinos, personal de Defensa Civil y Emergencias de la provincia de Buenos Aires, secretaría de Protección Civil de la Nación, brigadas de canes y paramédicos.



Frente a lo que iba ser la obra, se montó un "Parque de Materiales donde se instalaron los cuatro jefes de cuerpos con su personal para ir renovándose a medida que pasan las horas, ya que se estima que el trabajo "va a durar toda la noche", explicó Giachetti.



El Espacio Multicultural se ubicaba a una cuadra de la playa, ocupaba casi toda una manzana y había sido visitado esa misma mañana por el intendente del partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús para verificar el avance de la obra.



Los obreros que trabajaban en la obra eran de las localidades de Villa Gesell y Mar del Plata y fueron los sobrevivientes los que fueron indicando a los rescatistas por donde estaban sus compañeros para que puedan ingresar con la maquinaria y con los perros entrenados para llegar hasta ellos.



"Pasó mucho tiempo y es escasa la esperanza de hallar a alguien con vida, salvo que este en un recoveco y su cuerpo no haya sido comprimido por los escombros", agregó Giachetti.



El municipio del partido de la Costa emitió un comunicado en el que afirma que, tras el derrumbe de la losa en la construcción de un centro cultural, "se desplegó un operativo integral de trabajo priorizando la vida de los obreros, con cuerpo de bomberos, defensa civil y el SAME".



El informe detalla que el municipio "se presentará como damnificado ante la justicia junto con los trabajadores afectados" al tiempo que "la empresa Grupo Perfil, que salió adjudicada en la licitación y lleva adelante la obra, deberá explicar este trágico hecho".