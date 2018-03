"Algunos empresarios deben tener una agenda más positiva y dejar de llorar"

El ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, llamó a una parte del empresariado a "tener una agenda más positiva y dejar de llorar", luego de que trascendieran críticas de miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA), tras la primera reunión del año de su junta directiva llevada a cabo el martes pasado.



"Los empresarios deben tener una agenda más positiva y dejar de llorar. Nosotros hicimos la reforma tributaria, bajamos costos logísticos, aumentamos reintegros, financiamos equipamientos, abrimos nuevos mercados... tenemos que trabajar esa agenda y para eso es necesario invertir", sostuvo en declaraciones a radio Mitre.



El funcionario sostuvo que las críticas provienen de "algunos empresarios de la UIA" y no de su totalidad, a los que llamó a "tener una agenda seria y adulta".



La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina lanzó críticas por el "crecimiento de las importaciones" y la "fuerte caída en el consumo", en una reunión que duró más de tres horas y en la que los industriales analizaron la actualidad de cada segmento tras el paso del verano y mostraron preocupación respecto del balance.



Refiriéndose a un caso puntual, Cabrera admitió que "es cierto que la importación de latas de tomate aumentó un 100%. Pero por eso pedimos que se mejore la inversión en el envase, para que sea más barato". "¿Si no qué hacemos, lo protegemos y que el tomate salga más caro? ¿Por qué no se invierte?", se preguntó.



"No vamos a castigar al pueblo argentino para enriquecer a grandes empresas. Las textiles también deben mejorar los precios, los argentinos no pueden seguir pagando la ropa más cara del mundo, porque entonces seguirán yendo a comprarla a Miami o a Chile. Argentina está en el pelotón de los paises mas caros del mundo en términos de ropa. Todos lo sabemos, no hay que ser hipócritas", agregó.



Cabrera se refirió también a la medida anunciada por Estados Unidos de aplicar aranceles a sus importaciones de acero y aluminio y explicó que "la decisión de Trump puede perjudicar a la Argentina, aunque en realidad la medida es contra China" y que en el Gobierno se está evaluando la posibilidad de realizar un reclamo.



Por último destacó que "la economía creció 2,9% en 2017 y crecieron 13 de 15 sectores", pero reiteró que "gran parte de la capacidad instalada que tenemos necesita inversiones".



"En estos dos últimos años es la primera vez en la historia que baja el gasto, crece la economía, tenemos un tipo de cambio libre y bajamos impuestos por dos puntos del PBI. Bajamos las retenciones de toda la economía, no solo de los granos sino de la economía industrial", afirmó.



En esta línea, remarcó que los empresarios "durante treinta años querían tener un reforma tributaria integral que bajara los costos. Hicimos una reforma que baja el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y los costos patronales y parecen no acordarse".