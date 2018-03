Los turistas gastaron $ 117.854 millones en la temporada 2018

La temporada 2018 termin ó en positivo y en los dos meses y medio que duraron las vacaciones, del 15 diciembre y finalizaron el 28 de febrero, unos 29,7 millones de turistas viajaron por la Argentina con un gasto directo de $117.854 millones, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero aumentó 6,2% la cantidad de visitantes frente al 2017, con un gasto promedio diario de $880 por persona y las ventas vinculadas al sector crecieron 4,8%.



A pesar que unos 6,5 millones de argentinos habrían viajado a Uruguay, Brasil y Chile, el periodo superó las expectativas, indicó CAME.



Las ventas minoristas, incluyendo restaurantes y bares, crecieron 4,8%, según el promedio de empresas pymes consultadas en 40 ciudades del país.



Las familias compraron poco vinculado a rubros que no hacen a sus vacaciones, por lo que los negocios gastronómicos se mantuvieron con buen movimiento, mientras que comercios de rubros más tradicionales como indumentaria o calzados, vendieron poco.



La Costa Argentina, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Cataratas del Iguazú, y Bariloche, estuvieron entre los destinos más buscados por los argentinos para estas vacaciones.