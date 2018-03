Abad confirmó su retiro de la política y habló de la economía: “Avanzará, pero no será un boom”

El renunciante titular de la AFIP, Alberto Abad, confirmó que su salida del organismo recaudador es un "retiro" de los cargos públicos y la política, pero antes de dar el portazo final aprovechó para opinar sobre el rumbo económico de la Argentina. "No es que va a ser un boom, pero está yendo por el sendero que tiene que ir", aseguró.



En diálogo con radio Mitre, del Grupo Clarín, Abad justificó el alejamiento del puesto, luego de tres décadas y media de trabajo en el Estado. "Más que una renuncia es un retiro. Cumplí 50 años de trabajo, 35 en el sector público. Soy un apasionado de trabajar en el estado. Llegó un momento después de bastante reflexión en que tuve que tomar la decisión", explicó el funcionario. "Esto es un acto de libertad, un acto de vida", agregó Abad. "A los 73 años tengo cierto derecho a reconstruir mi vida familiar", indicó. "Llegué contento a este gobierno y me voy contento", enfatizó.



Al ser consultado sobre la situación del país, el saliente jefe de la AFIP aclaró: "No me gusta convertirme en un opinador. La economía la veo en un proceso de reordenamiento. Yo creo que va a avanzar razonablemente bien. No es que va a ser un boom, pero está yendo por el sendero que tiene que ir".



"Todos sabemos que la política es un arte de equilibrar entre el corto y el largo plazo. Cuando uno arbitra sobre el corto plazo, lo más probable es que el largo plazo sea desastroso a nivel país. A este Gobierno le ha tocado arbitrar entre el corto y el largo. Está arbitrando a favor del largo y por eso está pagando costos en el corto plazo", remarcó.



Luego que Abad comunicó su decisión, que ya había sido informada en diciembre pasado, se resolvió que se remplazado por el actual secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, Leandro Cuccioli. Según informó el Ministerio de Hacienda, Abad, Cuccioli, el ministro de esa cartera, Nicolás Dujovne y el jefe de Gabinete , Marcos Peña, se reunieron este fin de semana con Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, donde se dispuso que Abad continúe en su cargo hasta fines de marzo.



En ese marco, el todavía director ejecutivo de la AFIP destacó que "la recaudación y los ingresos fiscales forman parte de dos componentes, los ingresos y los gastos, y la estructura de gastos en Argentina y en el mundo tiende a ser inelástica". Por ese motivo, consideró que el "proceso de la baja del gasto se está produciendo lentamente, mientras tanto cruje".



En esa línea, asintió que hay distintas las responsabilidades en la marcha del país."Es distinta la responsabilidad de un empresario, de una persona que tiene un ingreso muy alto que la otra", apuntó y reflexionó que hoy "el tema no es económico, es político".



Por último, planteó que la Argentina debe ir al modelo de país similar al de las naciones nórdicas. "Hay que ver a los países a los que les va bien, a las democracias escandinavas", deslizó. "Son países que se ordenaron políticamente, países que se ordenaron socialmente", añadió.