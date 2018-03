Arribas pide que lo investiguen por transferencias a su cuenta bancaria

Con el objetivo de desligarse de nuevas denuncias que lo vinculan con una causa derivada del "Lava Jato", Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se presentó ante la Justicia para que investiguen los movimientos de sus cuentas bancarias.



De esta manera, Arribas exigió al juez Claudio Bonadio para que le pida al Banco Central que informe si tuvo cuentas entre los años 2013 y 2015 y si se recibieron transferencias de cuentas radicadas en Hong Kong por u$s 850.000 tal como denunció Leonardo Meirelles.



En un escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11 el propio titular de la AFI dio cuenta de inconsistencias entre los testimonios que Leonardo Meirelles brindó ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez realizado ante la Policía Federal de Brasil.



En referencia a las transferencias denunciadas por el "valijero" Meirelles, Arribas sostuvo que "tales trasferencias son una invención inexistente". En ese sentido, el titular de la AFI reiteró que "la única suma de dinero que recibí es la que se realizó con motivo de la compra de muebles existentes en el inmueble que vendí".



Vale recordar que la semana pasada el funcionario explicó que "no tiene ningún tipo de vinculación" con el "Lava Jato" ni con la "Operación Descartes", un proceso mediante el cual habría recibido u$s 850.000 según una denuncia realizada por la Policía Federal de Brasil.







Meirelles fue condenado por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y decidió aportar información sobre las operaciones que realizó con el objetivo de convertirse en un delator premiado y que le reduzcan la condena. En el marco de su colaboración, Meirelles aportó copias de más de 4.000 transferencias realizadas desde una cuenta en Hong Kong; entre las que había varias a una cuentas de Arribas en Suiza, según publicó en enero de 2017 el diario La Nación.



Arribas admitió haber recibido sólo una de las transferencias denunciadas por Meirelles, pero dijo que se trató de un pago de u$s 70.475 que le hizo Atila Reys Silva por una compra de muebles de un departamento en San Pablo, que el funcionario había vendido con anterioridad.



La semana pasada la Policía Federal de Brasil esgrimió otra acusación contra Arribas, pero esta vez en la denominada Operaçao Descarte, derivada del Lava Jato, en la que se investigan los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión.



Para Arribas, los testimonios brindados por Meirelles ante la justicia argentina y ante la Policía Federal de Brasil fueron contradictorios por lo que buscó desacreditar con su presentación de las denuncias en su contra.