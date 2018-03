De los moluscos a los maníes: radiografía del intercambio comercial entre Argentina y Noruega

En 2017 el intercambio total entre Argentina y Noruega fue de u$s 59 millones de dólares. El déficit comercial de nuestro país con los escandinavos alcanzó los u$s 24 millones luego de cerrar en rojo con u$s 119 millones en 2016.

Los reyes de Noruega llegarán este martes a la Argentina en el marco de una visita oficial que tendrá a la agenda de inversiones entre ambos países en el centro de la escena.



Lo cierto es que los monarcas noruegos desembarcarán en nuestro país con una nutrida comitiva empresarial compuesta de más de 60 CEO's de las principales compañías del país escandinavo abriendo la posibilidad concreta de acercar inversiones de ese país europeo a nuestro país.



Por lo pronto, en lo que se refiere al intercambio comercial, el déficit de argentina con el país escandinavo se redujo en un 80% en 2017. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) muestra que durante el año pasado, el déficit comercial de nuestro país con Noruega alcanzó los u$s 24 millones luego de cerrar en u$s 119 millones en 2016.







Desde la CAC indicaron que este desempeño comercial se explica "por la fuerte caída de las importaciones" al tiempo que advirtieron que "las exportaciones avanzaron frente al año previo". Por lo pronto, el rojo comercial de 2017 resultó el más bajo de los últimos seis años.



De acuerdo al análisis de la CAC, durante 2017 las exportaciones de Argentina hacia Noruega fueron de u$s 17,7 millones marcando un incremento del 28% respecto a 2016. Entre los principales productos exportados se encontraron los moluscos (39,7%), los vinos excluidos espumosos (14,4%) y los maníes preparados (14,3%).



Por otro lado, las importaciones argentinas desde el país escandinavo alcanzaron los u$s 41,6 millones, nada menos que un 69% menos frente al año anterior. En ese contexto, los principales productos importados fueron los abonos minerales o químicos, que comprendieron el 54,1% y el ferromanganeso, con el 5,2%.



En relación al comercio total entre Argentina y Noruega, en 2017 el intercambio fue de u$s 59 millones de dólares, lo que se traduce en una caída del 60% respecto al año anterior. Si bien se ubica a niveles de 2009, el monto resulta inferior a los u$s 329 millones alcanzados en 2015, el máximo de los últimos 25 años.