Para economistas, la intervención del BCRA era necesaria para contener la volatilidad

El BCRA salió a vender dólares en la jornada de este lunes buscando así bajar el precio de la divisa -que cerró a $20,52- y realizando su primera intervención en ese mercado tras casi siete meses. Ante esta situación, ámbito.com consultó a tres economistas que ofrecieron sus perspectivas y coincidieron en la necesidad de accionar sobre la moneda estadounidense.



Arnaldo Bocco, director del departamento de Economía y del Observatorio de Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), expresó que la intervención se dio debido a que "hay un mercado que ha perdido confianza en la política del Estado", a lo que debe sumársele "la posibilidad de que los inversores externos estén atesorando dólares dado que podría haber un tipo de cambio más alto".



En este sentido, Bocco sostuvo: "El Gobierno no está en condiciones de que el tipo de cambio se le dispare porque sabe que esto trae consecuencias en la inflación. De todos modos, el BCRA venía interviniendo del mercado en forma indirecta. En esta ocasión lo hizo de manera directa".



"Yo creo que el Gobierno teme a la presión compradora en un contexto internacional cambiante, donde Argentina no pudo colocar deuda en febrero. También hay que tener en cuenta los problemas políticos por la forma en que se cerró EEUU para los productos argentinos", analizó.



Por último, el economista afirmó que a estos factores debe agregársele "la sensación que produce en Europa el hecho de que se haya perdido una posición eurocéntrica en Italia, los mercados perciben que algo puede cambiar en las sociedades y esto trae consecuencias financieras".



En diálogo con este medio, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres, dijo: "El dólar venía alto pero no se fue tanto de precio comparado con lo que ocurrió en los últimos meses. Con el tipo de cambio flotante el BCRA se mete en el mercado cuando ve volatilidad"



"El Central interviene cuando piensa que los precios no son reales sino volátiles. Si frenaron el dólar es porque piensan que hay más ruido que otra cosa", analizó el especialista.



Y agregó: "Tal vez hayan salido a probar al mercado; puede que salieran a probar que esto era pura volatilidad. No podemos hablar de una tendencia. Fue puramente volatilidad, un movimiento del dólar con poco margen".



Por su parte, Rodrigo Álvarez, economista y director de la consultora Analytica, había anticipado la necesidad de una intervención: "De la política económica explicitada en los últimos meses surge una inconsistencia cuya magnitud es de u$s 12.000 M y creemos que se resolverá con una intervención del BCRA en el mercado de cambios"-



"Se generará un exceso de demanda de dólares que estimamos se ubicaría en u$s 12.000 millones, casi 2% del PBI, dada la actual configuración macro. Este desequilibrio puede ser atendido ya sea por mayor endeudamiento externo, una corrección de precios relativos o la directa intervención del BCRA en el mercado de cambios ya sea mediante una suba de tasas, ventas en el mercado spot o de futuros; siendo ninguna de estas opciones excluyentes", resaltó.