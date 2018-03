Segundo día de paro docente: para la Provincia perdió fuerza y gremios hablan de mayor adhesión

Mientras para el gobierno bonaerense la segunda jornada del paro docente tuvo un acatamiento del 37%, los gremios docentes de la Provincia estimaron que la medida de fuerza mantiene una adhesión de entre el 85% y el 90%, por lo que se mantuvieron las divergencias en las cifras observadas durante la primera jornada.



"Luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 inspectores de áreas, y más de 9.000 directores de escuelas, relevamos un acatamiento al paro en el día 6 de Marzo del 37%", precisaron a Télam fuentes de la administración bonaerense en base a un revelamiento formulado durante el turno mañana.



En ese marco, desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) consideraron que la huelga "tiene una adhesión del 85% de los docentes en distritos del interior de la provincia y del Conurbano".



En coincidencia con ellos, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) señaló que "se mantiene una adhesión del 85%", luego de un relevamiento realizado en la mañana en distritos clave de la provincia.



"Seguimos a la espera de una nueva convocatoria del Gobierno para los próximos días", indicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, y agregó que "debe haber una nueva oferta que se pueda poner a consulta de los docentes de la Provincia, porque en tres encuentros no varió el porcentaje de incremento".



En tanto, desde la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) expresaron a Télam que "en base a los relevamientos realizados, el paro tiene una adhesión igual o mayor a la que tuvo el día de ayer, que llega al 90% entre el interior y el Conurbano".



La jornada además está enmarcada por una movilización que encabezaron los trabajadores estatales afiliados a la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires hasta la sede de la gobernación, en La Plata.



De la marcha participarán todos los gremios docentes y también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los médicos afiliados a la Cicop, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).



El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, afirmó que no están lejos de un acuerdo con los gremios docentes ya que "las diferencias no son sustantivas", pero consideró que "no debería haber ningún día de paro".



Lacunza recordó que el gobierno provincial ofreció "un 15% de aumento salarial, que significa que el ingreso promedio de un docente pasa de $24.500 a $28.300, además de sumar un plus de $6.000 anuales por presentismo, de forma que se pueda mejorar el ingreso del docente que está en el aula".



"La Provincia tiene recursos escasos y tenemos un ausentismo muy elevado, entonces buscamos premiar al docente que está frente al aula", dijo y agregó que en el último encuentro mantenido con los sindicatos agregaron "una cláusula de revisión en octubre para compensar diferencias si la inflación fuera superior".