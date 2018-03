Según encuesta, el 56% de los argentinos no se considera feminista

Según un relevamiento de las consultoras Taquion y Trespuntozero, el 56,7% de los argentinos no se considera feminista, frente a un 31,5% que aseguró serlo, y un 11,8% que optó por "No sabe".



A horas de celebrarse en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, por sobre la media nacional, son en su mayoría los jóvenes (sin importar el género), quienes se declaran feministas. Según la encuesta, 3,5 de cada 10 así lo consideran.



¿Usted se considera una persona feminista o no se considera una persona feminista?





En tanto, las dificultades de los hombres de comprender las demandas de las mujeres son claras: 6,5 mujeres argentinas sienten que sufren muchas o bastantes diferencias con los hombres, frente a 5 de cada 10 hombres que consideran que sufren poco o nada de diferencia.



En su opinión, ¿el feminismo busca...?





Según se desprende del cuestionario realizado a más de mil personas en todo el territorio nacional, quienes más estudios tienen declararon tener más comprensión frente al movimiento feminista (6 de cada 10 personas con estudios universitarios), y quienes viven en CABA y alrededores están más informados respecto del interior del país.



Respecto al ámbito profesional, 5 de cada 10 argentinos asocia al feminismo a la búsqueda de mismas oportunidades e ingresos por igual trabajo entre hombres y mujeres.