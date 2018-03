Desde la UIA cruzan al Gobierno: "No nos gustan las bravuconadas"

El vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se expresó en medio de un clima de creciente tensión entre los empresarios industriales con el Gobierno, y dijo que "no me gustan las descalificaciones ni las bravuconadas", y llamó a "trabajar en conjunto, sin descalificaciones".



"No me gustan las descalificaciones ni las bravuconadas. Estamos en un momento que necesitamos buscar objetivos comunes codo a codo", afirmó en diálogo con radio Cooperativa.



Urtubey describió a la "falta de competitividad" como uno de los puntos a resolver y "sostuvo que "la necesidad del cambio viene por el lado de trabajar en conjunto, sin descalificaciones".



Pidió además que "las importaciones realicen una integración inteligente".



Durante los últimos días, escalaron los cruces entre funcionarios del Gobierno y empresarios. El sábado fue el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien pidió a una parte del empresariado "dejar de llorar", luego de que trascendieron críticas al Ejecutivo de parte de algunos miembros de la UIA.



La respuesta no tardó en llegar a través del titular de la entidad, Miguel Acevedo, quién señaló que "me llamó la atención la declaración de Cabrera, quizás están un poco susceptibles".



Sin embargo, Acevedo señaló que "hay que poner paños fríos y volver a tener discusiones más profesionales, porque si no volvemos a la dicotomía empresa chica/empresa grande e industria versus campo. Eso no existe hoy en la Argentina".



Hace horas fue el presidente Mauricio Macri quien tomó la palabra y recordó que el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, "les rompió la cabeza a muchos de estos tipos". Incluso, durante la reunión de Gabinete del martes, transmitió a sus ministros su decepción con una parte de los empresarios argentinos.