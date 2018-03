La Justicia uruguaya concedió la extradición de Balcedo cuando concluya la causa en ese país

La Justicia uruguaya concedió la extradición del ex titular del sindicato Soeme, Marcelo Balcedo, y de su esposa, Paola Fiege, aunque suspendió su entrega a la Argentina "hasta la conclusión de la causa que se le sigue" en este país, según un fallo al que accedió la agencia Télam.



Balcedo y su esposa están detenidos desde el 4 de enero en Uruguay. El sindicalista combinaba desde hace años su función de jefe gremial con actividades empresariales, en especial con la propiedad de medios en La Plata.



En este marco, Fiege aseguró que es víctima de "extorsión" y que le dijeron que, si quiere ver a sus tres hijos menores, debe declararse culpable y llegar a un "arreglo".



En entrevista con la emisora local Radio Sarandí, desde la cárcel de mujeres Nº 5 de Montevideo, Fiege explicó que, a partir del día 13 de su detención, los abogados le recomendaron declararse culpable, ya que es la "única forma" de que consiga ver a sus hijos.



"Todo el tiempo me dicen eso", apuntó Fiege y añadió: "Nosotros (junto a Balcedo) acá en Uruguay no somos culpables de nada, de nada. Las pruebas se van a demostrar en el juicio".



Balcedo y Fiege residen en Uruguay desde hace 11 años y fueron detenidos el pasado 4 de enero en la finca que poseen en la localidad de Playa Verde, ubicada en el departamento de Maldonado y al sureste de Uruguay.