Sin nueva propuesta de Ciudad, se abre un cuarto intermedio en la paritaria docente

Las negociaciones paritarias entre docentes porteños y la Ciudad de Buenos Aires ingresaron este miércoles en un imapasse. En una nueva reunión llevada a cabo en el Ministerio de Educación se decidió abrir un cuarto intermedio luego que las autoridades no realizaran una nueva propuesta salarial a los gremios docentes.



Por lo pronto, sindicalistas reiteraron que la única oferta que sigue en pie por parte de la administración de Larreta es un aumento del 12%. En el nuevo encuentro, se tocaron cuestiones relacionados a las capacitaciones docentes pero sin hacer referencia a las subas salariales.



Se trató del tercer encuentro paritario docente fue encabezado por el subsecretario ministerial Javier Tarulla y del mismo participaron representantes de 16 de los 17 gremios de los maestros de la Ciudad.



"Fue una reunión bastante corta en la que prácticamente se habló sólo del tema capacitación y no se avanzó en el tema salarial, no hubo una nueva propuesta salarial", explicó el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Norberto Cabanas, al salir del edifico de la cartera educativa. Según el dirigente, las autoridades "siguen proponiendo un esquema dentro del 12%, propuesta que fue rechazada por todos los presentes y pasamos a un cuarto intermedio".



En la misma línea, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Guillermo Parodi, planteó que "nosotros llevamos una propuesta del 24% con cláusula gatillo". En ese contexto, el dirigente señaló "hay una decisión de que el salario de los trabajadores de la educación quede por debajo de la inflación para perder poder adquisitivo".



En tanto, los dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) no pudieron ingresar a la reunión de por decisión de las autoridades, que no reconocen su representación gremial, al considerar que discuten salarios directamente con los propietarios de las escuelas privadas.



Al respecto, el secretario de prensa de ese gremio, Fidel Aguilar, dijo que "el argumento de la ministra (de Educación porteña) Soledad Acuña es que nosotros discutimos el salario con los patrones, pero eso es mentira, porque cuando termina la paritaria aquí ella envía a las escuelas el instructivo de cómo liquidar los sueldos".