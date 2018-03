En medio de los roces, Gobierno y empresarios pactan encuentro en la Rosada

En medio de una inesperada disputa dialéctica, el Gobierno citó a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) a una reunión en la Casa Rosada. Fuentes de Balcarce 50 indicaron a ámbito.com que el encuentro será este lunes al mediodía y estará encabezado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de la Producción, Francisco "Pancho" Cabrera.



Si bien desde el Gobierno afirman que "existe dialogo" y valoran a "quienes se juegan por la Argentina", por lo bajo critican que los empresarios "sigan aferrados a las viejas prácticas y que no tengan una agenda de futuro".



En ese sentido, desde la Rosada destacan lo realizado hasta ahora haciendo hincapié en la reducción de costos logísticos, mejoras en el financiamiento, la baja de los aranceles de los bienes de capital y los aumentos a los reintegros a la exportación. "Los empresarios tienen que hacer su parte, invertir, innovar y competir", deslizan fuentes oficiales.



Lo cierto es que la reunión entre el Gobierno y los empresarios llega luego de una semana en la que la escalada de declaraciones cruzadas hirió susceptibilidades en ambos bandos. Todo comenzó cuando el propio Cabrera arremetiera contra una parte del empresariado al exigirle "dejar de llorar" luego que trascendieron críticas al Ejecutivo de parte de algunos miembros de la UIA.



Por lo pronto, la disputa llegó hasta el presidente Mauricio Macri quien, tal como reveló este medio, deslizó algunas críticas contra algunos de sus pares. "El empresario argentino se viste con las mejores ropas del exterior pero cuando le decís de abrir las importaciones pone el grito en el cielo recordándote que se perderán puestos de trabajo", lanzó por lo bajo el mandatario a la mesa chica de la Rosada.



De esta manera, el jefe de Estado les mostró a sus colaboradores cómo le fastidia el doble discurso de ciertos hombres de negocios. En realidad el clima adverso hacia el empresariado argentino fue in crescendo, en particular porque los funcionarios perciben entusiasmo en el exterior por invertir en Argentina.



Ni lerdos ni perezosos, desde la UIA recogieron el guante y llamaron a "trabajar en conjunto, sin descalificaciones". En ese sentido, el vocal de la entidad, José Urtubey, comentó que "no me gustan las descalificaciones ni las bravuconadas". Asimismo, el industrial reiteró la "falta de competitividad" como uno de los puntos a resolver y "sostuvo que "la necesidad del cambio viene por el lado de trabajar en conjunto, sin descalificaciones".



Al malestar entre la Rosada y los empresarios se sumó la detención del extitular de la UIA durante el kirchnerismo, Juan Carlos Lascurain, quien está acusado de irregularidades en una obra ligada a la mina de carbón de Río Turbio. La caída del ejecutivo industrial cayó como un balde de agua fría dentro de la entidad y que llega como corolario a las quejas del Ejecutivo. Por lo pronto, el Gobierno y los empresarios buscarán limar asperezas y pasar de página a la disputa.