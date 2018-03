Entregarán créditos de hasta 15 años de plazo a empresas lideradas por mujeres

El Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) pondrá a disposición de Pymes dirigidas y/o conformadas por mujeres un programa integral para financiar proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital con créditos de hasta 15 años de plazo en pesos.



La iniciativa, que será lanzada a finales del mes de marzo, incluye servicios no financieros como asociativismo, networking y capacitación.



"Las empresas lideradas por mujeres no sólo muestran buenos índices de rentabilidad, sino que también son generadoras de nuevas oportunidades de mercado. Es por esto que queremos apoyar el desarrollo de estas Pymes que cuentan con un gran potencial de crecimiento", señaló el Presidente del BICE, Pablo García, a través de un comunicado de prensa.



"En nuestro rol de banco de desarrollo productivo, buscamos generar herramientas de inclusión financiera que les permitan a las empresas acceder a créditos de calidad, acordes a sus necesidades", agregó.



El programa denominado "Mujeres que Lideran" estará dirigido a Pymes que cuenten con el 51% de acciones en manos de una mujer, o aquellas que con un mínimo del 25% tengan también al menos una mujer en su Directorio o en su alta gerencia.



La iniciativa contemplará proyectos de inversión para la ampliación o construcción de plantas y la adquisición de bienes de capital.



El nuevo producto del BICE ofrecerá, además, servicios no financieros como capacitación, a través de los contenidos ofrecidos en el sitio web del BICE .





También, asociativismo y networking con empresas similares para favorecer vínculos que potencien el crecimiento y desarrollo de estas empresas.