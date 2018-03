Bancos suben oferta a 15% y gremios la rechazan

La anterior oferta de las entidades era del 9% más una actualización en función de la inflación del 2018. La Bancaria impugnó el nuevo ofrecimiento por considerar que "no alcanza".

Las paritarias del sector bancario continúan están estancadas luego que La Bancaria rechazara una nueva oferta de las entidades por considerar que "no alcanza". Por lo pronto, los bancos estiraron hasta 15% su oferta de aumento salarial que inmediatamente fue impugnada por el gremio que conduce Sergio Palazzo.



Vale recordar que en las últimas semanas las entidades habían ofrecido una suba del 9% a modo de "adelanto". En esa oportunidad, los bancos anticiparon que cuando la inflación acumulada de 2018 supere ese porcentaje, los salarios "se actualizarán mensualmente en función a la inflación mensual".



A través de un comunicado, La Bancaria consideró que la nueva propuesta del 15% es "insuficiente" al señalar que la misma está "muy lejos de la realidad". Si bien el sindicato que agrupa a los bancarios no hizo referencia a una nueva protesta, desde el gremio indicaron que "la paciencia tiene un límite".



"Los bancos han debido moverse del absurdo 9% hacia una propuesta propia de quienes saben que tiene que cambiar, pero quieren caprichosamente desconocer la realidad", dispararon los bancarios.



Asimismo, desde La Bancaria reiteraron su pedido de 24,8% de aumento si no implica cláusula gatillo, aunque el sindicato avalaría una oferta del 19,9% más un ajuste por cláusula gatillo si se produce una escalada inflacionaria.



Vale recordar que en los primeros días de febrero, el gremio que encabeza Palazzo llevó adelante un paro nacional de 48 horas al que también se sumaron sendas medidas de fuerza que llevaron adelante los trabajadores del banco Provincia en protesta a cambios en el sistema previsional.