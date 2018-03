Con homenaje a Pérez Volpin, la Legislatura porteña votó la adhesión al Día Internacional de la Mujer

La Legislatura porteña realizó la primera sesión ordinaria del año con un homenaje a la diputada y periodista Débora Pérez Volpin, quien falleció hace un mes, y aprobó una declaración por el Día Internacional de la Mujer, con la ausencia de algunas legisladoras que no participaron de la reunión por el paro convocado para la jornada.



La sesión comenzó con un homenaje a la periodista que murió a inicios de febrero cuando era sometida a una endoscopía en un sanatorio de Palermo.



Respecto a la fecha que se conmemora este jueves, los legisladores exaltaron la importancia de las demandas feministas y la búsqueda de igualdad. Además, destacaron la importancia del debate sobre una eventual ley de aborto.





Además, se aprobó una declaración que textualmente dice: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su beneplácito por el debate iniciado sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto". El texto tratado sobre tablas sintetizó propuestas de los bloques PTS-FI, UC y AyL; SUMA+ y FIT.



No obstante, un grupo de legisladoras, de los bloques de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y del Frente de Izquierda, adelantaron que no participarán de la primera sesión de la Legislatura a raíz del paro de actividades por el Día de la Mujer convocado en todo el país.







Al respecto, la diputada de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo, en declaraciones a la prensa acreditada, que "pedimos mediante una nota para que sea modificado el día de la sesión porque es un día muy importante, pero el oficialismo se negó al cambio, por eso las mujeres de nuestro bloque no vamos a estar presente".



"No vamos a bajar al recinto, vamos a parar aunque al PRO no le guste", dijo, por su parte, la diputada Myriam Bregman.





"Acompañamos a nuestras compañeras legisladoras que hoy están movilizándose en apoyo a todas las mujeres que por distintas razones no pueden participar de este paro. Muchas sufren la demagogia de sus empleadores, quienes les están quitando el derecho a huelga con la amenaza de descontarles el día de trabajo", expresó el legislador, Santiago Roberto del Bloque Peronista en su exposición en el recinto.



En tanto, el jefe del bloque Vamos Juntos, Agustín Forchieri, sostuvo que "la mejor manera se celebrar el día es sesionando y en la primera sesión del año se va a abrir el debate del tema para que cada una pueda hablar en el recinto".