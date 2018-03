BCRA intensificó ventas para contener al dólar, que cerró casi estable a $ 20,69

Una nueva intervención del Banco Central con cerca de u$s 100 millones contuvo al dólar, que cerró casi estable este jueves a $ 20,69, un centavo menos que en la jornada previa, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió cuatro centavos a $ 20,39, después de que la autoridad monetaria salió a vender para controlar una incipiante escalada en momentos en que la moneda norteamericana avanzaba hasta los $ 20,47.



Por tercera vez esta semana, el Banco Central tuvo que salir a frenar la suba del dólar en medio de una mayor demanda de bancos y empresas privadas por coberturas. En total, desembolsó u$s 150 millones en la semana.



La moneda norteamericana operó con tendencia mixta que respondió a la influencia de las intervenciones del Banco Central en el mercado: los precios tuvieron su pico máximo en el primer tramo pero encontraron después un sendero bajista direccionado por las ventas oficiales.



La demanda por cobertura se mantuvo vigente en el primer segmento de la jornada llevando los valores del dólar a alcanzar nuevos máximos históricos en los $ 20,47. La insuficiencia de la oferta provocó la aparición de la autoridad monetaria, con ventas que fueron atendiendo en forma sucesiva los pedidos de compra pendientes de ejecución. La acción oficial fue empujando bajas sucesivas en la cotización que sobre el final le hicieron tocar mínimos en los $ 20,37, diez centavos por debajo de los máximos de la fecha.



"Sólo la reiterada presencia de la autoridad monetaria en el mercado, supliendo la insuficiencia de la oferta genuina, pudo generar una corrección del tipo de cambio interrumpiendo una secuencia de subas que lo había llevado a nuevos máximos históricos", destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que "la decidida acción oficial abortó una nueva fecha con alzas en el valor del dólar y emitió una señal que debe interpretarse como el límite establecido para el avance de los precios en la semana".



La oferta de la divisa, en simultáneo, "sigue reducida tanto de los cerealeros que registran en estos días una liquidación diaria de u$s 60 millones. El resto proviene de otras industriales y algunos pocos inversores".



El volumen operado subió un 20% hasta los u$s 822 millones. "Esto avala la teoría e que tuvo que intervenir la autoridad monetaria con más cantidad de ventas para lograr bajar el precio", resaltaron desde ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,25% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 227 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 13 días a 26,55%TNA y la de 258 días al 25% TNA.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 404 millones, más del 40 % se operó para fin de mes a $ 20,62 con una tasa implícita de 20,27% TNA y el plazo más largo fue julio a $ 22,119 a una tasa del 21,75% TNA. Los plazos operaron con bajas promedio de cuatro centavos, acompañando la baja del spot.



En la plaza paralela, a su vez, el blue cayó tres centavos a $ 20,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió ayer un centavo a $ 20,42.



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron u$s 159 millones, hasta los u$s 62.615 millones.