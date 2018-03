Repudiable: fiscal de Río Negro mandó a las mujeres a "limpiar, cocinar y planchar"

"Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen", escribió Daniel Zornitta en su cuenta de Facebook, horas antes del inicio de la conmemoración del 8M. Al momento de publicar ese mensaje Zornitta era fiscal de Río Negro, pero 24 horas después renunció.



"(El posteo) no representa en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo", indicó en un comunicado oficial la Procuración General provincial a cargo de Jorge Crespo.



"El Ministerio Público adhiere y sostiene la necesaria igualdad de género y el fortalecimiento de políticas públicas tendientes al pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres", afirmaron desde la jefatura de los fiscales rionegrinos.



"El Fiscal General Marcelo Álvarez adelantó que de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes por tal manifestación que reiteramos, repudiamos enfáticamente", agregó la Procuración.







En medio de la polémica, Zornitta, que es fiscal de Valle Medio, pidió disculpas. "En mi perfil de la red social Facebook escribí con motivo de la Conmemoración del día internacional de la Mujer y las actividades previstas tales como el paro, escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación", indicó en un comunicado.



"Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello", dijo el fiscal, en un texto publicado por diario Río Negro.



Horas más tarde, presentó su renuncia. "Para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar la renuncia al cargo de agente fiscal", confirmó el abogado, que se desempeñaba en la jurisdicción de Choele Choel.







Enterado del caso, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck repudió los dichos y exigió que de un paso al costado. Si no lo hacía, el mandatario había prometido impulsar una denuncia al Consejo de la Magistratura a ltravés de los legisladores de Juntos Somos Río Negro.





Si no renuncia, solicitaré a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, la presentación de una denuncia al Consejo de la Magistratura para su destitución. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) 8 de marzo de 2018