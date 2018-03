Por qué el violeta y el verde se transformaron en los colores de la lucha feminista

Dos colores tiñen este jueves la jornada del segundo Paro Internacional de Mujeres que concluye con una movilización de Plaza de Mayo a Congreso, pues al tradicional violeta en remeras y banderas asociado desde hace décadas a la lucha contra la violencia de género, se agrega el pañuelo verde, símbolo del aborto legal, seguro y gratuito.



Pero ¿cómo y por qué fueron elegidos estos colores?



La referente de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Marta Alanis, dijo a Télam que la elección del color verde como insignia del reclamo por la legalización del aborto surgió un año antes de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el seno del movimiento de mujeres, que lo adoptó como propio.



"Es un color que tiene que ver con la vida: lo usa el ecologismo y algunos profesionales de la salud; pero al mismo tiempo es un color que no refleja identidades partidarias", explicó Alanis.



La activista continuó: "Entonces nos parecía que si bien el lila del feminismo también nos representa, el derecho al aborto tenía que tener un color propio que no fuera ni rojo ni negro ni ningún otro color con mucha carga simbólica".



Por otro lado, la prenda usada en el cuello, muñecas o cabezas es un pañuelo y no otra cosa porque remite a los de las Madres de Plaza de Mayo "cuya lucha está tan asociadas a los derechos humanos en nuestro país", afirmó.



"Ver hoy que tantas personas usan y se identifican con el pañuelo, es una alegría muy grande", dijo Alanis.



En cuanto al color violeta no hay una explicación certera de cómo surgió y las historias que hablan de su origen podrían considerarse parte de la "mitología del movimiento feminista".



Entre ellas, por ejemplo, se dicen que eran de ese color las telas que trabajaban las 123 obreras textiles que murieron quemadas en un incendio provocado por su patrón en el galpón donde llevaban adelante una huelga en Nueva York en marzo de 1911.



"El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo", asegura Nuria Varela es su libro "Feminismo para principiantes".



Otras teorías dicen que se eligió el violeta porque es el resultado de unir el rosa con el azul, los colores tradicionalmente asociados a los géneros femenino y masculino, siendo la mezcla un símbolo de la igualdad entre los dos sexos.