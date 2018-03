Para Garavano, en la Justicia "se necesitan más jueces y no tantos empleados"

El ministro de Justicia Germán Garavano sostuvo que en el Poder Judicial "se necesitan más jueces y no tantas estructuras ni tantos empleados". Los dichos del funcionario llegan en momentos en que la Corte Suprema lanzara esta semana su propuesta de reforma en haras "prestar atención a las demandas sociales".



En el marco de la apertura del año judicial en Santa Fe, el propio Garavano señaló que en la Justicia "se necesitan más jueces, más órganos que decidan y a lo mejor no tanta estructura, no tantos empleados, sino más jueces que estén en contacto con el conflicto", sostuvo el ministro.



Garavano participó en la capital santafecina de un acto que estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, y el gobernador Miguel Lifschitz.



Consultado respecto de la posibilidad de incrementar la cantidad de juzgados federales en las provincias el titular de la cartera de Justicia respondió que es "una de las grandes deudas que existen".



Añadió que para cumplir con esta deuda "se necesita un gran consenso político" y recordó que la existencia de un proyecto -con metas hasta 2020- para duplicar la capacidad del fuero federal en todo el país.



"La idea básicamente es que hoy, juzgados que tienen múltiples secretarías, se desdoblen y se aumente considerablemente la cantidad de jueces, pero también de fiscales y defensores para hacer frente a esta demanda", indició Garavano. Luego, insistió en que los desafíos del Poder Judicial se centran en la modificación y aceleración de procesos para mejorar el servicio de justicia.



"Se tienen que cambiar los procesos internos y las formas de trabajo", dijo, para completar que "el desafío es hacer frente a los nuevos conflictos que hay y en los tiempos que la sociedad necesita". En ese sentido, puntualizó que "estamos por empezar una experiencia que es la oralidad en los procesos civiles".



"Eso -continuó el ministro- agiliza los procesos", y diagnosticó que actualmente en el Poder Judicial "se trabaja como en el siglo pasado" por lo que consideró necesario "actualizar mecanismos".



Por su parte, el presidente de la Corte santafesina dijo en su discurso que el máximo tribunal tiene "ideas, proyectos, y acciones concretas para el desarrollo y mejoramiento del servicio que debemos prestar a la comunidad".



Así, explicó que "la misión de todos los agentes públicos y entre ellos, la muy especial de los jueces, es la de ofrecer a la ciudadanía resultados reales, oportunos a los conflictos jurídicos que se nos presentan".