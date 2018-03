El oficialismo presentó proyecto que busca reciprocidad en la atención médica a extranjeros

Un proyecto de ley que busca crear acuerdos de reciprocidad con otros países para la atención sanitaria de los extranjeros no residentes fue presentado por los senadores nacionales de Cambiemos por Jujuy, Mario Fiad y Silvia Giacoppo, tras la polémica surgida en torno al eventual cobro de la atención sanitaria a ciudadanos de otros países en Argentina. La propuesta busca "generar acuerdos específicos sobre la base de la reciprocidad con los distintos estados", explicó el senador Fiad.



"Este es un tema en el que venimos trabajando desde 2016 con distintos actores del gobierno de la provincia de Jujuy. Es un proyecto marco que permite generar acuerdos. Ese es el fundamento de esta medida, porque la relación y cooperación entre los mismos es el camino hacia la igualdad entre los pueblos", agregó.



El proyecto, que también se presentó en conjunto con legisladores jujeños de la Cámara de Diputados, garantiza que en casos de urgencia y emergencia las instituciones sanitarias públicas atiendan a cualquier persona sin importar su nacionalidad o condición migratoria.

La diputada nacional Gabriela Burgos (UCR- Jujuy) presentó hoy un proyecto similar en la Cámara baja.



"Hemos trabajado en conjunto con el senador Mario Fiadpara que se presente de forma paralela en ambas cámaras, estamos convencidos que la celebración de convenios de colaboración o reciprocidad en materia de salud como en otros temas, es el mejor camino para garantizar el principio de igualdad", explicó Burgos.



Fiad recordó que "fue el gobernador (de Jujuy) Gerardo Morales quien instaló el tema en la agenda, preocupado por la ausencia de un trato igualitario al que brindamos en nuestro país, para los argentinos que requieren asistencia en el exterior".



La posibilidad de cobrar un arancel a los extranjeros no residentes que se atiendan en el país abrió críticas al oficialismo por el eventual cambio de la política en materia de salud en torno a la atención gratuita en los hospitales públicos. Morales reclamó, específicamente en el caso del Bolivia, que haya reciprocidad y no se le cobre aranceles a los argentinos que requieren atención sanitaria en ese país.



El proyecto presentado ayer en el Senado "tiene por objeto definir el marco jurídico del acceso al sistema de salud de la República Argentina, de los extranjeros que revistan la condición de residentes transitorios en los términos de la ley 25.871, en el marco de los principios de reciprocidad e igualdad".



En su articulado sostiene que "las prestaciones del sistema de salud argentino se brinda a los residentes transitorios, en los términos y condiciones definidos en los acuerdos de reciprocidad que se suscriban con los países de origen".