Gobierno bonaerense y docentes retoman el diálogo con una mesa técnica salarial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes pusieron en marcha una reunión de mesa técnica salarial, como paso previo para un nuevo encuentro paritario que los sindicatos esperan que se concrete el miércoles próximo.



De la reunión, que se lleva a cabo tras el paro que los maestros realizaron lunes y martes, no participarán ni los secretarios generales de los sindicatos ni los ministros, sino funcionarios de segunda línea, como pasa cada vez que se convoca a la mesa técnica salarial, según informaron a Télam fuentes oficiales.



En ese marco, representantes de los seis gremios Suteba, FEB, Udocba, Uda, Amet y Sadop- mantendrán un encuentro con subsecretarios de los Ministerios de Economía, Trabajo y Educación.



El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, adelantó que "vamos a concurrir con la expectativa de empezar a discutir una mejora en la propuesta salarial y hablar sobre los datos de ausentismo que tiene la Dirección General de Escuelas y la infraestructura escolar. Queremos un informe pormenorizado, que ya hemos pedido en varias oportunidades".



Por su parte, el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia (Udocba), Miguel Díaz, dijo que "el gobierno tendría que poner toda la información de cuál es la masa de dinero de la que disponen para aumento salarial".



"Además, deberían brindarnos detalles sobre la cuestión del ausentismo, cosa que no es clara. Se la pasan diciendo que hay 20 mil licencias por año en un universo de 300 mil docentes y eso arroja un 7% y no 17%, como repiten desde el Ejecutivo", agregó.



Díaz planteó que esperan que haya un llamado a mesa paritaria "la semana que viene y así poder destrabar esta cuestión" e insistió en la necesidad de que se incluya en el acuerdo una "cláusula gatillo" de actualización automática salarial en base a la inflación.



"Tenemos que resistir y no firmar un acuerdo que plantee una rebaja salarial. La gobernadora María Eugenia Vidal dice que no quiere que los docentes pierdan, lo que significa que no ganen más", analizó el dirigente gremial y consideró que "proponen una rebaja salarial, cuando el Gobierno puede hacer una oferta mejor".



En el último encuentro entre representantes sindicales y de la administración bonaerense, los gremios del Suteba, Feb y Udocba rechazaron la propuesta de un aumento salarial del 15 por ciento, a cobrar en tres tramos, y una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo.



Respecto del presentismo, se propuso a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales.



Según precisó el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, con esa propuesta, "el salario promedio pasa de $24.659 a $28.358 pesos y el salario de un maestro ingresante (sólo lo cobran el 1% de los docentes) pasa de $12.500 a $14.375".