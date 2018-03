Justicia ordenó reincorporar a dos sindicalistas despedidos del INTI

La Justicia ordenó al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, a reincorporar en 48 horas a dos trabajadores delegados gremiales despidos del organismo.



Los beneficiarios del fallo fueron Romina Albertotti y Nicolás Pérez Fiorentino, sindicalistas de ATE y miembros de la Agrupación Naranja. "Esto sienta un gran antecedente para la reincorporación del resto de los 258 despedidos y es fruto de una presentación realizada en consenso", destacaron desde ATE y el Partido Obrero.



"Las autoridades del INTI cometieron un acto ilegal al echar delegados, quienes están amparados por el derecho de la tutela sindical, por el simple hecho de que el Ministerio de Modernización pidió impugnar la cantidad de delegados elegidos, facultad que dicha cartera no posee de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales", agregaron.



Según el fallo sobre Pérez Fiorentino al que accedió ámbito.com, el juez subrogante Fernando Vilarullo recordó que el hombre fue electo el 19 de diciembre de 2016 con mandato hasta el 15 de diciembre de 2018 y que los jefes del INTI le comunicaron el despido el 29 de enero de 2018. "Por lo que -prima facie- la cesantía se habría efectuado durante el período de tutela previsto en la ley 23.551", resaltó.



En otro tramo de la sentencia, el magistrado destacó que esa norma "se encuentra dirigida a garantizar la libertad sindical reconocida no sólo en el Artículo 14 bis de la Constitución nacional, sino también en numerosas normas internacionales con jerarquía constitucional y receptadas por los órganos que integran la Organización Internacional del Trabajo".



Desde a Comisión de prensa y difusión ATE-INTI aseguraron que con este fallo "se ratifica la importancia de las medidas realizadas a lo largo y a lo ancho de todo el país y desde hace ya 42 días" y se mostraron ilusionados en que las "mesas de diálogo" que se armaron puedan llegar a una "auténtica solución a este conflicto que afecta a 258 familias".



Los trabajadores del Instituto revelaron que fueron convocados a una reunión para el próximo martes en el Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabar el conflicto y normalizar la actividad laboral. Al mismo tiempo, no descartaron la inmediata apertura de una discusión entre sindicalistas de ATE Nacional, Ibáñez y los ministros Francisco Cabrera y Andrés Ibarra.