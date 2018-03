"Fue una semana tensa con el Gobierno, esperamos que la reunión sea para distender"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reconoció que "ha sido una semana tensa con el Gobierno" y dijo que desde la entidad "esperamos que la reunión del lunes sea para distender".



"Estas no son peleas, pero debemos volver a un dialogo maduro, buscamos las posibles soluciones a los problemas que puedan haber", adelantó en declaraciones a radio Continental.



Acevedo respondió críticas de funcionarios que instaban al empresariado a "dejar de llorar" y aclaró que "no está en el ADN de los empresarios ser llorones", pero que "para que haya inversiones tiene que haber condiciones. Nadie invierte para fundirse".



Agregó que "los industriales tienen el mote de proteccionistas, pero no lo son" y destacó su tarea porque "crean trabajo y pagan impuestos".



"Nunca nos quejamos de no tener reuniones con el Gobierno, porque sí las hemos tenido", afirmó, aunque remarcó que "llegamos a esta situación porque en dos años de gobierno quizás hay cosas que no se han cumplido".