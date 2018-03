Vidal encabezó el primer timbreo nacional de Cambiemos del año

Cambiemos realizó su primer timbreo de 2018 en todo el país, sin la participación del presidente Mauricio Macri, pero con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal y funcionarios del gabinete nacional, en lo que constituyó la primera actividad del frente político tras el encuentro del PRO de ayer en Parque Norte, y en el que se confirmó la intención del oficialismo de trabajar para la reelección del jefe de Estado en 2019.



La mandataria bonaerense recorrió San Martín, acompañada por el ministro de Desarrollo Social de su gabinete, Santiago López Medrano, uno de los referentes de Cambiemos en ese distrito. Estuvo en la localidad de José León Suárez, recorriendo el barrio Chilavert, donde dialogó con los vecinos.



Macri, quien no participó del timbreo, tuvo una actividad oficial en la residencia de Olivos, donde presenció el concierto de dos orquestas juveniles, que interpretaron piezas sinfónicas en el marco del relanzamiento del Plan Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación.



Macri no participó del timbreo. Presenció en Olivos el concierto de dos orquestas juveniles.





El jefe de Gabinete, Marcos Peña, visitó a vecinos del partido bonaerense de Pïlar, junto al intendente local, Nicolás Ducote; el ministro de Asuntos Públicos de la provincia, Federico Suárez, y el diputado nacional Ezequiel Fernández Langan.



Peña visitó a vecinos del partido bonaerense de Pïlar.







La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recorrió General Pacheco, partido de Tigre, acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el actor Segundo Cernadas, concejal de Cambiemos en ese distrito.





Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, visitó Garín, partido de Escobar.



En el barrio porteño de Villa Real, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó de una charla con vecinos.



El secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, realizó el timbreo en Hurlingham, escoltado por Lucas Delfino, concejal y ex candidato a intendente, además de subsecretario de Gestión Municipal en el Ministerio del Interior.



Francisco Quintana, vicepresidente 1ero de la Legislatura Porteña, timbreó en el Barrio 31.



La senadora nacional Gladys González timbreó en Wilde, Avellaneda -donde se postuló para intendenta en 2015-, y la acompañaron los diputados nacionales Waldo Wolff y Fernando Iglesias, además del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura bonaerense.



"Estamos confiados en que la enorme mayoría de los argentinos respaldan lo que estamos haciendo y por eso es importante escuchar a los vecinos, estar cerca y poder contarles lo mucho y muy importante que estamos haciendo en equipo con Mauricio y María Eugenia", aseguró Mosca.



Manuel Mosca, Waldo Wolff y Maximiliano Gallucci.





Guillermo Montenegro, diputado nacional, recorrió la ciudad de Mar del Plata.





En Quilmes, la recorrida estuvo encabezada por el intendente Martiniano Molina, junto a su gabinete y concejales.



La actividad de Cambiemos también se extendió por el interior del país.



En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, participa de la actividad partidaria el diputado nacional y ex titular del Plan Belgrano, José Cano.



El senador nacional Julio Martínez conversó con vecinos de la localidad riojana de Nonogasta.





El diputado nacional Héctor Baldassi conversó con vecinos de la localidad cordobesa de El Manzano.





Este viernes, en Parque Norte, se presentó el Plan de Acción 2019 que incluye jornadas de timbreo como la realizada, en tanto que los principales dirigentes coincidieron en señalar que trabajan para que Macri logre la reelección en los comicios de 2019.



"Queremos estar con la gente y escuchar sus propuestas e inquietudes. Siempre actuamos con respeto y nos reciben igual. Por eso vamos a los barrios, queremos marcar nuestra presencia territorial", explicó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.