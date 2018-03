Prohíben salir del país a funcionarios de Chaco implicados en lavado de dinero

La Justicia Federal dispuso la prohibición de salir del país para el secretario General de la gobernación de Chaco, Horacio Rey, y los demás involucrados en la causa por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, que motivó que fueran separados de sus cargos por el gobernador Domingo Peppo.



La decisión de la jueza Zunilda Niremperger alcanza también al subsecretario de Comercio, Roberto Lugo y a Claudia Varela; Ricardo Retamozo; Mónica Yaczuc; Susana Fernández; Ismael Fernández; Facundo Gil y Walter Retamozo. Los funcionarios y empleados mencionados son investigados por la magistrada, quién ordenó allanamientos en siete oficinas gubernamentales.



También se allanaron el domicilio particular de uno de los funcionarios y de dos guarderías náuticas en la localidad de Antequeras -a 10 kilómetros de Resistencia- donde se secuestraron entre 3 y 5 embarcaciones.



Una fuente cercana al gobernador dijo a Télam que "Peppo no dudó en tomar esta decisión para que la investigación de la causa se realice sin ningún tipo de limitación y permita esclarecer si se cometieron o no los delitos que dieron lugar a los numerosos allanamientos realizados ayer y hoy".



En el comunicado oficial destaca que la separación de los funcionarios y empleados tiene el objetivo de "contribuir al esclarecimiento de la investigación judicial".



Dejó en claro además que "se ordenó a todas las áreas del Estado provincial a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial".



Por medio del decreto el gobernador chaqueño también dispuso la suspensión de "todo paso y ejecución de contratos de pautas publicitarias" y ordenó que se forme una "unidad de control, gestión y auditoría para verificar los contratos en vigencia".



Esta decisión del gobernador fue comunicada poco antes de que emprendiera un viaje a Estados Unidos, donde realizará gestiones ante organismos multilaterales de crédito y expondrá en un seminario de la Universidad George Washington.