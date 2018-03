El secretario General de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que "es necesario reagrupar al sindicalismo que está dispuesto a confrontar con el Gobierno".



Yasky aseveró que "vamos a tener más poder de convocatoria que el MTA en los 90", en referencia al nuevo armado sindical que está llevando a cabo junto a Camioneros, La Corriente Federal, las dos CTA y la CTEP.



En ese sentido agregó que "La semana pasada hicimos la primer reunión para trabajar en la unidad de acción, el miércoles que viene nos juntaremos en la CTA" y adelantó que "tenemos pensado definir una fecha en abril para un nuevo gran acto similar al del 21 de febrero", durante una entrevista en FM La Patriada.



El diputado Nacional de Unidad Ciudadana vaticinó que "el sindicalismo va a tener un rol fundamental en la resistencia" y se mostró a favor de que Juan Carlos Schmidt forme parte de este nuevo espacio: "No participó de las reuniones, pero ojalá participe, No hay que darle la posibilidad al gobierno de que pueda jugar con esa división que ellos mismos generaron".



A su vez criticó a los dirigentes sindicales que "han decidido hacer la plancha, tener un perfil bajo y soltarle la mano a los trabajadores". "Muchos dirigentes sindicales son dóciles con el Gobierno y ayudan en la reducción del costo laboral", agregó.



Por último, criticó al Gobierno y dijo que "hay un intento de mostrar un país que no existe, donde no hay conflictos. El verdadero país está sufriendo las medidas económicas, la pérdida de puestos de trabajo y la inflación".