Cayó el "puente de hielo" del Perito Moreno y no se pudo ver

El "puente de hielo" del glaciar Perito Moreno cayó el lunes a la madrugada cuando no había público para verlo, según informó a la mañana Germán Solveyra, intendente del Parque Nacional Los Glaciares.



En una comunicación telefónica con la agencia oficial Télam, el funcionario aclaró que no podían especificar la hora en que el arco de hielo colapsó "ya que a partir de las 22 la zona fue liberada de público".



Este fin de semana, a partir del conocimiento de la formación del "puente" por las filtraciones del Brazo Rico al Canal de los Témpanos, unas 10.000 personas fueron al parque, "4.000 el sábado y 6.000 el domingo", clarificó. Distintos hoteles de la ciudad santacruceña consultados por Ámbito Financiero admitieron que durante el sábado y el domingo recibieron decenas de reservas imprevistas de parte de visitantes que se enteraron de la noticia y decidieron hacer "una escapada". Para disfrutar dos días de glaciar con hotel 2 estrellas y aéreo de último momento se gastaron más de $ 12.000 por persona.



Como la noticia sorprendió a muchos ya que el dique se formó en agosto del año pasado sin "filtraciones" solo pudieron montar sus cámaras un canal local y uno de Capital Federal, en tanto que la Cooperativa de Teléfonos de El Calafate mantuvo su sistema permanente de trasmisión en directo durante todo el año.



Pero la hora de la ruptura, sin público, tampoco pudo contar con luz para ver lo que pasaba, pese a lo cual, Solveyra detalló que "no hubo mucho ruido ni una gran caída única por lo que pudimos apreciar y según las experiencias anteriores".



La última caída del arco del glaciar se produjo en marzo del 2016, poco antes de las 11 de la mañana y con trasmisión en vivo de varios canales de televisión para el país y el mundo.