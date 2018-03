Bossio: "El Gobierno no resuelve los problemas de los argentinos"

Atento a la estrategia del Gobierno de adelantar su táctica electoral hacia las elecciones presidenciales de 2019, el diputado nacional del bloque justicialista Diego Bossio pidió a la administración Macri "que primero se acuerden de gobernar y encontrar soluciones para los problemas de los argentinos, que son muchos".



"La Argentina tiene problemas, muchos de ellos estructurales", relacionó el exdirector de Anses al tiempo que consideró que "el presidente Macri solo tiene una estrategia de poder que no resuelve nada".



En ese sentido, consideró que "piensan y se ocupan más de la reelección y las especulaciones electorales que de trabajar para encontrar respuestas a los tantos problemas que tenemos".



"Mientras piensan en reelecciones, millones de chicos de la mayoría de las provincias no tienen clases; muchas familias argentinas viven con la angustia de tener que elegir entre calidad alimentaria o pagar las facturas de luz y gas que no paran de aumentar; la inseguridad y la violencia son moneda corriente y los jubilados y trabajadores pierden cada día frente a la inflación", detalló.



A los problemas sociales, Bossio sumó también los económicos: "Las economías regionales tienen serios problemas y el campo enfrenta una crisis que además va a impactar seriamente en las cuentas públicas".



En línea con lo anterior, el dirigente también pidió un plan de desarrollo para la industria nacional y consideró que el mismo "se construye con políticas contundentes que protejan el trabajo y la inversión argentina, con reglas claras para todos y no con desafíos o retos por los medios".



"Mientras piensan en reelecciones, la única lluvia de inversiones que cae es la que va a la timba financiera y beneficia a amigos del Gobierno", consideró. Y lanzó: "Los mismos vicios de la política que el Presidente y sus funcionarios tanto criticaban, se repiten uno tras otro".