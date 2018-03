Avanza el masterplan en el aeropuerto de Ezeiza para aumentar en un 70% la cantidad de pasajeros

Con el objetivo de transformar integralmente el aeropuerto de Ezeiza, el Gobierno avanza con un ambicioso plan de obras para ampliar cuatro veces la capacidad de la terminal y pasar de transportar 10 millones de pasajeros anuales a nada menos que 17 millones en el año.



Si bien el masterplan se puso en marcha en 2016 se espera que se complete en 2021 tras una inversión total de unos $ 15.000 millones. La ampliación permitirá que sus tres terminales originales funcionen de manera integrada con un único edificio para partidas y otro para arribos. Así, el aeropuerto que hoy cuenta con 58.400 m² pasará a tener 217.230 m² de superficie y tendrá más de 250 puestos de check-in.



Las nuevas obras transformarán por completo es aspecto de la terminal. Los cambios estructurales apuntan a darle más lugar a los vuelos de cabotaje. Por lo pronto, desde el Ministerio de Transporte anticiparon que la Terminal A será reformada para que allí sólo operen vuelos de cabotaje dándole un mayor impulso a los vuelos locales desde la aeroestación internacional.



"Queremos que Ezeiza sea un importante aeropuerto de cabotaje y para eso vamos a incentivar al pasajero de zona Sur para que vayan a Ezeiza", comentó el titular de la cartera durante la presentación ante la presa de los avances en las obras en el aeropuerto.



Además de la construcción de dos nuevos edificios para partidas y arribos, el masterplan también incluye una reconstrucción de la pista principal y la pista secundaria, una nueva torre de control y un nuevo estacionamiento multinivel con capacidad para 1.800 vehículos. Desde el Gobierno definen a la transformación del aeropuerto de Ezeiza como el plan de obras más ambicioso en lo que respecta a su política de infraestructura aerocomercial.







Como mascarón de proa de la "revolución de los aviones" con la que sueña el Gobierno, las autoridades estiman que gracias a este masterplan las operaciones en Ezeiza se incrementarán hasta un 40% a partir de 2021. Dentro de las previsiones oficiales, prevé que los 10 millones de pasajeros anuales que hoy desfilan por el aeropuerto internacional pasarán a ser nada menos que 17 millones cuando se termine el plan de obras.



Por el momento, las obras encaradas por el Gobierno no prevén dotar a la aeroestación de una nueva conectividad con transporte público. Tras el cierre del servicio ArBus que conectaba el aeropuerto internacional con la Ciudad de Buenos Aires, muchos pasajeros se quedaron sin una alternativa económica para llegar a Ezeiza.



Al respecto, el propio Dietrich reiteró que "en el mediano plazo no está contemplado una línea de tren" que llegue al aeropuerto. Sin embargo, el ministro de Transporte señaló que "estamos trabajando en la conectividad con el Centro porteño y el Aeroparque".



Lo cierto es que la ampliación del aeropuerto de Ezeiza ocurre en medio del arribo de nuevas compañías aéreas a la Argentina. FlyBondi, Norwegian, Avianca y Ethiopian, son las empresas que ya están operando y en los próximos meses se sumarán Air Canadá con vuelos a Toronto y Edelweiss con viajes a Zurich.



Si bien el propio Dietrich reconoce que en los últimos años "hubo mejoras" en las condiciones para que las empresas vuelen desde y hacia la Argentina, el ministro de Transporte también reconoce que "aún falta mucho por hacer". En ese sentido, el funcionario señaló que "en nuestro país las tasas aeroportuarias son caras" por lo que "apuntamos a reducirlas". Sin embargo, Dietrich señaló que "este año no va a haber cambios" en el valor que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias.



• Deslizá la línea y mirá el antes y el después. A la izquierda, una imagen de cómo está Ezeiza actualmente; a la derecha, cómo quedará el aeropuerto tras las obras.