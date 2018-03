Quién era Carla Vallejos Blanco, la argentina que murió al caer un helicóptero en Nueva York

La noche del domingo, un helicóptero en el que viajaban seis personas cayó al río en Nueva York frente a Manhattan y cinco de sus ocupantes fallecieron siendo el piloto el único sobreviviente. Allí se hallaba Carla Vallejos Blanco, una correntina de 29 años que no logró salir con vida del impacto.



Vallejos estaba en la ciudad estadounidense de vacaciones junto a su amiga, Guadalupe. Habían llegado hacía unos días y planeaban quedarse una semana. Su compañera no se encontraba con ella en el momento del accidente ya que habían coordinado para reunirse en el Rockefeller Center más tarde.



No era la primera vez que visitaba la ciudad: había estado también en 2014 y 2016, pero esta vez decidió subirse a la travesía fotográfica en la aeronave contratada para una sesión fotográfica sobre el río con vista a la ciudad.







Licenciada en Publicidad en la Universidad de la Cuenca del Plata, Vallejos vivía en el centro neurálgico de la capital correntina y profesaba su fanatismo por The Beatles y Queen en redes sociales.



Según informó el vicecónsul Eduardo Almirantearena, Vallejos Blanco murió en el acto al igual que otro pasajero, mientras que las otras tres personas fallecieron en el hospital.







En diálogo con las autoridades locales, el piloto culpó a la valija de un pasajero como la causante del accidente, debido a que una mala ubicación de esta hizo que golpease contra el botón de la válvula de cierre del combustible ocasionando la caída de la aeronave.