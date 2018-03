El piloto del helicóptero pidió auxilio antes de caer y culpó a una valija por el accidente

El piloto del helicóptero que se estrelló en el East River de Manhattan y provocó la muerte de cinco personas, pidió auxilio por problemas en el motor antes de caer en las frías aguas del río neoyorquino. Ante autoridades, culpó a la mala ubicación de una valija como la causa del accidente.



Una de las víctimas del accidente, Carla Vallejos, era ciudadana argentina, confirmaron a The Associated Press funcionarios del consulado argentino en Nueva York. La joven tenía 29 años y se encontraba en la ciudad como turista, junto a una amiga, dijeron.



Estaban en el helicóptero también el bombero de Texas Brian McDaniel y el videoperiodista Trevor Cadigan, proveniente de Dallas pero que había trabajado recientemente en Nueva York.



Las grabaciones muestran que Richard Vance, el piloto, hizo un llamado de auxilio y gritó "¡Mayday, mayday, mayday!" mientras la nave se desplomaba el domingo por la noche. Luego exclamó "Falla de motor - East River" y dio como referencia un hotel.



El último momento de los pasajeros arriba de la aeronave. Video: Instagram Trevor Cadigan.



El operador en la base de control tuvo problemas para entender lo que decía el piloto. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte envió investigadores el lunes al lugar del incidente.



El helicóptero había sido contratado de manera privada para una sesión fotográfica.



El piloto fue rescatado por un remolcador. Los buzos de los cuerpos de rescate tuvieron que zafar a los pasajeros de los cinturones de seguridad mientras estaban boca abajo.



"Le tomó a los buzos bastante tiempo sacar a esa gente, a pesar de trataron de hacerlo lo más rápido posible", dijo el comandante de los bomberos Daniel Nigro.



Vance, de 33 años y único sobreviviente, ante los investigadores sostuvo que el accidente fue provocado por un equipaje mal ubicado que golpeo un interruptor y cerró la válvula de combustible de la aeronave.



Un video tomado por un transeúnte y colocado en Twitter muestra al helicóptero rojo precipitándose y volcándose mientras las hélices chapucean contra la superficie del agua.



Testigos que caminaban por un malecón cercano dijeron que la nave volaba sonoramente hasta que súbitamente se desplomó y se hundió. Pero el piloto subió a la superficie aferrado a un chaleco salvavidas.



"Se hundió muy rápido", declaró al diario New York Post Mary Lee, de 66 años. "Para cuando llegamos, ya no lo vimos, estaba bajo agua".



Una portavoz de la Administración Federal del Transporte dijo que el Eurocopter AS350 se estrelló poco después de las 7 de la noche. Era propiedad de Liberty Helicopters, una compañía que ofrece vuelos privados y giras turísticas aéreas de la ciudad.



La compañía refirió toda pregunta sobre el suceso a las autoridades, pues concentraba sus esfuerzos en asistir a las familias de las víctimas y cooperar con la investigación.



Los cielos de Nueva York suelen ser surcados por helicópteros que transportan a empresarios, turistas, periodistas del tránsito, equipos médicos y otros.



En el 2009, un helicóptero turístico de ese mismo modelo y operado por esa misma compañía chocó contra una avioneta privada sobre el río Hudson, y murieron nueve personas entre ellas varios turistas italianos.



En octubre del 2011 un helicóptero se estrelló en el East River matando a una mujer británica que estaba de visita en Nueva York para celebrar sus 40 años. Otros dos pasajeros murieron semanas después debido a sus heridas.



Un helicóptero turístico se estrelló en el río Hudson en julio del 2007, sin causar víctimas. En junio del 2005, dos helicópteros se estrellaron en el East River la misma semana. En uno de los incidentes ocho personas resultaron heridas. En el otro, en que el helicóptero se estrelló poco después de haber despegado, resultaron heridos seis turistas y el piloto.



Nigro y el comisionado de la policía James O'Neill dijeron que el operativo de rescate el domingo tuvo lugar en medio de corrientes de 6 kilómetros por hora (4 millas por hora), en aguas de unos 15 metros (50 pies) de profundidad.



Hasta ahora no se ha establecido la causa del siniestro.