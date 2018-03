Moreno se cruzó con un periodista y lo desafió a pelear

Nuevamente el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, dio la nota al cruzarse de nuevo con el periodista Eduardo Feimann en los estudios de A24. La pelea fue creciendo al punto que el exfuncionarios se levantó del programa de Mauro Viale e intentó acercarse al periodista para desafiarlo a luchar.



Todo ocurrió al aire cuando participaba del noticiero de Viale. Mientras Feinmann le decía "patotero" y Moreno lo llamaba "tarambana" hasta que tuvieron que calmarlos.



"Yo no tengo problema con nadie, los peronistas somos así. Aparte, ¿sabés cómo demostramos que somos? Los periodistas como Feinmann que se pasaban criticando a nuestro gobierno, ¿trabajaban en nuestro gobierno? Sí, se hizo famoso en nuestro gobierno. En cambio los periodistas que dicen que Macri es un vago los sacan", aseguró Moreno.



Feinmann no se quedó atrás y lo calificó como "el peor funcionario del gobierno (de Cristina Kirchner), no tengo dudas". "Y claro, si no sabés nada" le respondió Moreno y siguió: "Tu opinión me tiene sin cuidado porque es tan alta como tu altura, y como sos un petisito..."



A esta altura Moreno ya se había levantado y se acercaba hacia Feinmann que retrocedía mientras otras personas se interponían en el camino de ambos.



"Vos los que sos, un patotero" le espetó el periodista mientras Moreno le decía, una y otra vez "tarambana". En 2016 ya se habían cruzado en el programa Animales Sueltos.