Cuenta regresiva: cuáles son los ejes que se abordarán en la primera Ministerial del G20

El próximo fin de semana, cuando los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G20 lleguen a nuestro país, y los periodistas extranjeros acreditados para la ocasión disfruten del tour que les preparó el Gobierno argentino, decenas de deputies (los segundos en la jerarquía de los ministros) estarán trabajando para allanar el camino a lo que será la primera Ministerial del año del cónclave mundial.



Lo que se discuta en esa reunión, que se llevará a cabo el 19 y 20 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Buenos Aires (CEC), será el sustrato de las recomendaciones que llegarán a la Cumbre de Líderes (evento principal del G20 que tendrá lugar a fin de año).



Serán 59 las personas que se sentarán en la mesa principal: 29 ministros de Finanzas, 20 presidentes de Bancos Centrales de miembros y 10 titulares de organizaciones internacionales (entre las que se cuentan el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y el BID). Sin embargo, se calcula que la suma de las delegaciones darán un total de 400 personas que arribarán sólo para este evento.



De los tres ejes que tiene este año el G20 (El Futuro del Trabajo, Infraestructura para el Desarrollo y Seguridad Alimentaria), sólo los primeros dos serán abordados en el Canal de Finanzas. El tercero, quedará para los Sherpas.



Respecto al primer eje, las Nuevas Tecnologías estarán en el foco de discusión. En este marco, la inclusión digital o digitalización de la economía serán temas de debate. Desde la organización también aseguran que cerrar la brecha de género en lo laboral es prioridad, aunque aún no dieron detalles acerca del cómo.



El segundo eje, Infraestructura para el Desarrollo, es central para el canal de Finanzas. "Movilizar la inversión privada es fundamental para cerrar la brecha global de infraestructura", aseguró Demian Reidel, vicepresidente segundo del Banco Central y deputy G20 en un encuentro con periodistas.



En este marco, señaló con preocupación que hay u$s 80 billones en disponibilidad de activos financieros. Citando a la consultora McKinsey, añadió que el déficit mundial en infraestructura entre este año y el 2035 es de u$s 5,4 billones. "El objetivo es poner en contacto el capital con los proyectos de infraestructura", remarcó.



Los temas de coyuntura no escaparán al cónclave. Por tratarse de la agenda doméstica, los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio no están incluidos en el temario, pero se sospecha, y mucho, que se colarán en el Centro de Exposiciones. Vale recordar, que el eje Comercio sin embargo, quedará para el canal Sherpa.



Además, otros temas serán abordados en relación con los ejes principales. Entre ellos, la Implementación de un sistema impositivo global más inclusivo formará parte de la agenda de la Ministerial.



Sobre este punto, el G20 y la OCDE están preparando un informe sobre las implicancias de gravar la economía digital que estará disponible en abril, aunque un avance de este reporte se utilizará en la mesa de debate.



La Transparencia Fiscal será otro de los desafíos que abordarán los ministros y titulares de bancos centrales, y al mismo tiempo, el reclamo principal de las ONG's de la sociedad civil al G20.



La Inclusión Financiera también será eje de debate. Aquí entra la tecnología de las criptomonedas y su implicancia en la estabilidad financiera, que será sin duda un tema importante a debatir. Será la primera vez que se aborde criptoactivos en un ámbito de discusión supranacional.



En total, habrá cinco reuniones ministeriales del G20 a lo largo del año. Luego de este primer encuentro, Washington será sede, en abril, de la segunda reunión de funcionarios (se eligió esta locación ya que en los días previos se llevará a cabo allí la cumbre del FMI).



Se espera para esta primera Ministerial que los países miembro emitan un comunicado informando acerca de los avances. No será, vale aclarar, definitivo. Resta todo un año de trabajo para que, el evento donde "se corta el bacalao del mundo" como se dice en la jerga, acerque (o distancie) posiciones.