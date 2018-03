Larreta: "Como sociedad y Estado, debemos salvar la vida de las mujeres de otra manera"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su rechazo a la ley de despenalización del aborto y reclamó "otra manera" de salvar la vida de las mujeres que deben recurrir a un aborto clandestino.



"No voy a cambiar de idea, porque son convicciones profundas, pero sí es bueno que haya un debate", dijo Larreta en diálogo con radio Con Vos. "Me parece que es muy maduro en la Argentina que haya un debate sobre el aborto. Dentro del PRO y Cambiemos hay diferentes posiciones, y es muy bueno que se debate, es un tema muy profundo que requiere un debate amplio, más allá de las posiciones personales", agregó.



Al justificar su postura, dijo: "Mi postura tiene que ver con convicciones religiosas, yo soy pro-vida, defiendo la vida desde la concepción, pero respeto otras posiciones y creo que es un tema bastante más amplio que para la simpleza de la postura pro-vida o pro-choice: es un tema de salud pública, de educación sexual en las escuelas".



En esa línea, el intendente capitalino admitió que su gestión "debería profundizar" la educación sexual en las aulas. "Este año debiéramos darle mucho impulso a la educación sexual, contando a los alumnos todos los recursos que tienen a disposición en las escuelas, dándole más capacitación a los docentes para que capaciten. Es un tema bastante más complejo que la definición", expresó.



"Si la convicción es que la vida humana comienza en la concepción y hoy está en discusión, lo que quiere decir que es que hay distintas posiciones, y uno puede estar más cerca de la posición que cree, (solo) en los científicos es discutible", manifestó.



Larreta planteó la necesidad de evitar la muerte de mujeres que no desean sus embarazos de "otra manera" que no sea con la legalización del aborto. "Es gravísimo y es un problema que tenemos que abordar en la sociedade y desde el Estado. La pregunta es: ¿cuál es la manera de abordar ese tema?; la pregunta es: ¿No podemos salvar esas vidas de otra manera o intentar salvarlas de otra manera?. Creo que como sociedad, incluyendo el rol que tiene el Estado, debemos intentar salvar esas vidas de otra manera", señaló.



"Con este debate que se plantea, que es una muy buena iniciativa del Gobierno después de años, porque es un tema tabú, seguramente van a surgir otras alternativas y habrá otras medidas inteligentes que se tomaron en otras partes del mundo que pueden enriquecer este debate", afirmó.