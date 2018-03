Aguer: "La reivindicación del aborto es una cuestión de la burguesía"

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, volvió a generar polémica con sus declaraciones acerca del debate por la despenalización del aborto. "El embrión humano es un ser humano. Es una cuestión científica, no religiosa", sostuvo a la vez que aseguró que "la reivindicación del aborto es una cuestión de la burguesía".



En diálogo con Radio con Vos, a días de la multitudinaria manifestación del 8M, el religioso afirmó que "la marcha y los pañuelitos verdes es la burguesía".



Además, se refirió a los métodos anticonceptivos y la planificación familiar, y sostuvo: "Es inmoral el uso de preservativos y anticonceptivos". Aguer aclaró que "en caso de promiscuidad es preferible el uso, pero no es lo ideal". Finalmente, mencionó: "La iglesia no tiene problemas con el sexo. Solo esperamos que se lo haga bien".