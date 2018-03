Gobierno presentó propuesta para reestructurar la deuda con Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior Rogelio Frigerio buscando acercar posiciones sobre la deuda que la Nación mantiene con esa provincia y, si bien advirtió que apenas hubo una "propuesta muy genérica" donde no se definió un monto, también destacó que el encuentro fue un "avance" en las negociaciones.



En diálogo con los medios, el mandatario santafesino dijo: "Nos quedan pocos días para negociar así que tendremos muchas reuniones de aquí hasta el 31. La propuesta tiene dos partes: una en bonos y la otra en obras. No se acordó un monto todavía. Habrá que evaluarla y poner las partes en términos equitativos para tener más precisiones".



En este sentido, Lifschitz destacó que "el objetivo es cumplir con el plazo especificado en el consenso fiscal" por lo que "los equipos de economía estudiarán en detalle la propuesta para poder iniciar un proceso de negociación".



"Nos quedan menos de 20 días para hacer un trabajo intenso y tratar de llegar a un acuerdo. Vamos a defender nuestra posición, los intereses de la provincia de Santa Fe. Tenemos que hacer un acuerdo muy razonable que sea satisfactorio para la opinión pública santafesina y también para la Legislatura", sostuvo.



Y agregó: "No tenemos una cifra definida porque es como sumar peras con manzanas. Hay que analizar de qué se tratan las obras, cuáles serán, qué costo tienen. También tenemos que analizar los bonos y su valor de mercado. Hay que analizar los intereses a lo largo de varios años. Tenemos trabajo para seguir las negociaciones".



El gobierno santafesino le reclama a Nación que se actualice el monto adeudado de la cifra original de $23.000 millones a hoy en $49.840 millones al aplicar la tasa activa del Banco Nación bajo la modalidad sumada, es decir, sin capitalizar.